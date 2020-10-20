Türkiye'de BAE için casusluk suçlamasıyla gözaltı

TRT World'de yer alan bir habere göre, Ahmed el-Astal adlı Filistin kökenli Ürdün vatandaşı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı gerekçesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gözaltına alındı.

Washington Post gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan bir Türk yetkili, söz konusu şahsın gazetecilik yaptığını ve Türkiye’de siyasi gelişmelerin yanı sıra sürgünde yaşayan Arap muhalifler hakkında bilgi topladığını ifade etti.

Astal'ın ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve bu hafta mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Üst düzey bir güvenlik görevlisi de Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Türk yetkili birimlerinin söz konusu kişinin BAE ile ilişkisini belgeleyen çok sayıda dökümanı ele geçirdiğini belirtti. TRT World'de yer alan haberde, elde edilen bilgilerin Astal'ın 2009 yılından bu yana BAE istihbaratı için çalıştığını ve 2013 yılından bu yana da Türkiye’de yaşadığını gösterdiği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinde yer alan haberde ise casuslukla suçlanan Ahmed el-Astal'ın, "Türkiye'nin Müslüman dünyası ile ilişkileri, dış politika girişimleri ve iç politik" konularına yoğunlaştığı ifadeleri yer aldı.