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Türkiye’de Barolar Dahil Seçim Süreçlerine 3 Ay Erteleme

27.11.2020 23:19 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de Barolar Dahil Seçim Süreçlerine 3 Ay Erteleme

Türkiye’de Corona virüsü salgınında günlük vaka sayısı 30 bin seviyesindeyken, üç ay süreyle daha barolar başta olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, birlikler gibi tüzel kişilikler için toplantı yasağı getirildi

Türkiye’de Corona virüsü salgınında günlük vaka sayısı 30 bin seviyesindeyken üç ay süreyle daha barolar başta olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, birlikler gibi tüzel kişilikler için toplantı yasağı getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir” uyarısıyla bugünkü tabloyu paylaştı.

Koca’nın paylaştığı tabloya göre, Corona virüsü salgınında Türkiye’de bugün 29 bin 845 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte 11 Mart’tan bugüne toplam vaka sayısı 481 bin 198’e ulaştı.

Bu vakalardan 6 bin 592'si sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmayı gerektirirken, Türkiye genelinde erişkin yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71,3 olarak açıklandı. Ancak özellikle İstanbul, Ankara gibi illerde hastanelerde yatak bulunamadığı şeklinde iddialar da var.

Türkiye’nin Corona virüsü salgınında ikinci dalga döneminde, Mart

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