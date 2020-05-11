Türkiye'de basketbol ve voleybol ligleri sonlandırıldı

Basketbol ve voleybol federasyonları, hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceğini bildirdi.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizliklerin liglere daha fazla zarar vermesini engellemek için tüm basketbol liglerinin sonlandırıldığını açıkladı. TBF Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceği ve sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemlerinin uygulanmayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Voleybol ligleri de tescil edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da bir açıklama yaparak Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ni normal sezon sıralamasına göre tescil ettiklerini bildirdi. Üstündağ, kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar neticesinde liglerde şampiyon ilan edilmeyeceğini kaydetti.