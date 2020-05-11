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Türkiye'de basketbol ve voleybol ligleri sonlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 20:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de basketbol ve voleybol ligleri koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

Türkiye'de basketbol ve voleybol ligleri sonlandırıldı

Basketbol ve voleybol federasyonları, hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceğini bildirdi.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizliklerin liglere daha fazla zarar vermesini engellemek için tüm basketbol liglerinin sonlandırıldığını açıkladı. TBF Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceği ve sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemlerinin uygulanmayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Voleybol ligleri de tescil edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da bir açıklama yaparak Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ni normal sezon sıralamasına göre tescil ettiklerini bildirdi. Üstündağ, kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar neticesinde liglerde şampiyon ilan edilmeyeceğini kaydetti.

Üstündağ, "Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16'şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonunda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada Avrupa Kupalarına katılımın da liglerdeki normal etap karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumuna göre gerçekleşeceği bildirildi.

DW/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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