BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "31 Mart’ta bütün dosta, düşmana şu mesajı vereceğiz; Türkiye'de bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, hizmetler devam edecek." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasetin amacının koltuklarda oturmak, şahsi statü elde etmek değil, halka hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Halka hizmet edildiği sürece siyasetin gerçek amacına ulaşmış olacağının altını çizen Yılmaz, "Boş laflarla uğraşmak, laf üstüne laf koymak, dedikodu üstüne dedikodu koymak bizim anlayışımızda yok. Bizim anlayışımızda siyaset halka hizmet etmek için var, halka fayda üretmek için var, halkın refahı, huzuru için var." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi.

"31 Mart’ta bütün dosta, düşmana, şu mesajı vereceğiz; Türkiye'de bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, hizmetler devam edecek. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye'nin istikrarını bozmaya, gücünü kırmaya çalışanlar var. Onlar hedeflerine AK Parti hükümetini, Cumhurbaşkanımızı koymuş durumdalar. Çünkü Cumhurbaşkanımızı zayıflatmadan, Türkiye'yi de zayıflatamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Allah'ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz. 31 Mart'ta daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye için 'Evet' diyeceğiz"