Türkiye’de Bayramın Ardından Gözler Vaka Sayısında

Sağlık Bakanı dün de ‘‘Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var’’ demiş ve ‘‘Kolaya kaçarsak zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın’’ mesajını paylaşmıştı.

Koca bugünkü mesajında ‘‘Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var’’ diye yazdı.

Haziran ayında evde kalma önlemlerini kaldıran Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dört günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dün günlük Corona virüsü vaka artışının 1.083’e çıkmasıylaTwitter üzerinden uyarı mesajı yayınlamıştı. Bugünkü vaka sayısının da 1.187 olmasıyla Koca uyarılarını yineledi.

Ankara ve Gaziantep tabipler odalarından Reuters haber ajansına yapılan açıklamalarda, hastanelerin yoğun bakım ve acil servis ünitelerinin Corona virüsü hastalarına ayrılan bölümlerinin kapasitesini doldurduğu bildirildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Ali Karakoç da, başkentte her gün yaklaşık 1.000 kişinin testlerinin pozitif çıktığını kaydetti. Karakoç önlemlerin Haziran ayında kaldırılmasının ‘‘erken’’ olduğu yorumunu yaptı.

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bölgede bir hastaneye yalnızca bir günde 200 Corona virüsü hastasının geldiğini kaydetti. Bölgede sağlık çalışanları arasında virüse yakalanma oranı da yüksek.

Resmi rakamlara göre son birkaç haftadır Türkiye’de yeni vaka sayısı 1.000 seviyesinin hemen altında seyrediyordu.

Son olarak İçişleri bakanlığı 81 ilin valiliğine Perşembe günü itibariyle bugüne kadarki en kapsamlı denetimlerin uygulanması talimatını verdi. Denetimler, pazaryeri, işyerleri, restoranlar ve diğer kamuya açık alanları kapsayacak.

Rakamların artması yetkilileri harekete geçirdi. Yeni denetimler ve maske takmayanlara ya da sosyal mesafe kurallarına uymayanlaraceza kesilmesi gibi uygulamalar mevcut.

İnsanların saatlerce sedyelerde bekletildiğini ya da eve gönderildiğini kaydeden Karakoç, zatürresi olanların bile hastanelerde yer olmadığı için eve döndüklerini anlattı ve Corona virüsü hastalarına ayrılan yatakların çoktan dolduğunu söyledi.

Karakoç, insanların toplu taşımada ve fabrikalarda yakın temas içinde olmalarına izin verilmesinin, sosyal mesafe uyarılarını dikkate almamalarına neden olacağını da söyledi.

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Tarla ise bayram tatilinden iki hafta sonra vaka sayısında artış beklediğini ve yetkililerin bu nedenle hastanelerin Corona virüsü ünitelerinin kapasitesini yüzde 25 arttırabileceğini kaydetti.

‘’Hazırlıklardan hasta patlaması sonucu çıkarmak gerçekle bağdaşmıyor’’

Reuters haber ajansı elde ettiği bir belgeye dayanarak, Ankara il sağlık yetkililerinin hastanelere klinik ve yoğun bakım yataklarının yüzde 50’sini Corona virüsü hastalarına ayırma talimatı verdiğini ve yüksek önemde olmayan tüm ameliyatlarla, iç hastalıklar ünitesine hasta kabulünün ertelenmesi talebinde bulunduğunu öne sürdü.