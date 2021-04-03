Türkiye’de Biontech Aşısı İlgi Görüyor

Türkiye’de Corona virüsü salgınına karşı yürütülen aşılama programında, Çin menşeili SinoVac/CoronaVac aşısının ardından, tercihe bağlı olarak Almanya üretimi BioNTech aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı ve basın kartı sahipliği şartıyla gazetecilere aşı önceliği tanındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bizzat SinoVac şirketine ait Corona virüsü aşısı olması itibariyle 14 Ocak’ta Türkiye’de aşılama programı resmen, ilk önce sağlık çalışanlarına aşı yapılmasıyla hayata geçirilmişti. Çin’de üretilmiş 3 milyon doz SinoVac/CoronaVac aşısı, Aralık ayı sonunda Türkiye’ye ulaşmış ve 14 günlük güvenlik testi süreci sonunda “Acil Kullanım Onayı” verilmesiyle uygulamaya başlanmıştı. Koca’nın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aşı olmuş ve topluma aşı olmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak aşılama programında sadece Çin menşeili aşı tercihi yapılması ve Türkiye’ye ulaşması gerekli aşılarda gecikme olduğu iddiası tartışılmaya devam etti. Bu noktada Türkiye’nin Çin’den aşı ithal edebilmek için Uygurlar politikasında tavizde bulunduğu iddiası da muhalefet partilerince gündeme getirildi.

Çin üretimi SinoVac aşısıyla ilgili tartışmalar sürerken, Ocak ayı son haftasında 6,5 milyon doz Türkiye’ye ulaştı. Sağlık çalışanları ardından Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı program uyarınca eczacılara ve 85 yaş üstündeki nüfus ile aşılamaya devam edildi. Bu arada Erdoğan’ın Çin’le toplam 50 milyon doz için anlaşma yapıldığını kamuoyuna duyurmuş olmasına rağmen Çin aşısında gecikme olunca vatandaşlara randevu verilmesinde aksamalar söz konusu oldu. Çin’den yeniden aşı temin edilmesiyle ileri yaşlardaki nüfus gruplarıyla birlikte kronik rahatsızlığı nedeniyle risk grubu da aşılamaya dahil edildi. Bakan Koca duyurdu, BioNTech aşılaması başladı Sağlık Bakanı Koca, son olarak 1,4 milyon BioNTech-Pfizer aşısıyla birlikte toplam 10 milyon dozun daha 25 Mart’ta Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Nisan ayı başında Almanya üretimi BioNTech-Pfizer aşısından toplam 4,5 milyon dozun Türkiye’de olacağını söyleyen Koca, “Buna ek olarak 30 Milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech’in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak. Sırası geldiğinde vatandaşlar isterlerse BioNTech aşısı da yaptırabilecek” açıklaması yaptı.

Aşılama programında bugünlerde 60 yaş üzerindeki nüfus ve kronik hastalığı olanlara aşı yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamdaki vatandaşlara Sağlık Bakanı’nca yapılan açıklamayla birlikte Türkiye’de kent merkezlerindeki devlet hastaneleri bünyesinde BioNTech aşısı da yapılmaya başlandı. Soğuk zinciri koruma gerekçesiyle dağıtımı sınırlı yapıldı Diyarbakır gibi bazı kent merkezlerine ise henüz BioNTech aşısı ulaşmaması nedeniyle vatandaşlar, aşı randevusu almak istediğinde e-devlet /e-nabız sistemi ekranında sadece SinoVac aşısını tercih etmek zorunda kalıyor. Başkentte ise sadece Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olma seçeneği seçildiği takdirde vatandaşlar, BioNTech aşısı olabiliyor. BioNTech aşısında soğuk zinciri korumak gerektiği için SinoVac aşısı gibi dağıtımının ülke geneline yaygın şekilde yapılamadığı iletildi. Bu nedenle aile hekimleri bünyesinde BioNTech aşısı seçeneği olmadığı ve sadece hastanelerde uygulanacağı bilgisi verildi. Şirket sorumluluğu kabul etmediği için onay formu hazırlandı