Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha gözaltına alındı

46 yaşındaki İlhami A., Facebook'taki paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak”la suçlanıyor.Kuzey Alman Radyoları (NDR) Türkiye'de bir Alman vatandaşının daha tutuklandığını bildirdi. NDR'in haberine göre 46 yaşındaki Kürt kökenli Alman vatandaşı İlhami A., Salı sabahı Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak köyünde polis tarafından gözaltına alındı.

İlhami A.'nın bulunduğu evin sabah erken saatlerde güvenlik güçlerince arandığı ve ardından Karakoçan ilçesinde ifadesi alındıktan sonra hakkında tutuklama emri çıkarılarak Elazığ'daki cezaevine gönderildiği bildirildi.

NDR'ye konuşan İlhami A.'nın avukatı Ercan Yıldırım, 1992 yılından bu yana Hamburg'da ikamet eden ve taksicilik yapan müvekkilinin annesini ziyaret etmek üzere Karakoçan'da bulunduğunu belirtti. Yıldırım, İlhan A.'nın Facebook hesabı üzerinden Türk hükümetini eleştirmek ve bu paylaşımlar yoluyla "terör propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı ise durumdan haberdar olunduğunu ve Ankara'daki Alman Büyükelçiliğinin konsolosluk desteği için devreye girdiğini açıklamakla yetindi. Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de yedi Alman vatandaşının siyasi suçlardan ötürü cezaevinde bulunduğu belirtilmişti.

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