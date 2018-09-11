Türkiye'de bir Alman'a 9 yıldan fazla hapis

Alman yayın kuruluşları WDR, NDR ile Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı geçen yıl Temmuz ayında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Süddeutsche Zeitung'un haberinde Afyonkarahisar'da verilen kararın bugüne kadar açıklanmadığı, ancak şu anda dava dosyasının yayın kuruluşlarının elinde olduğu belirtildi.

55 yaşındaki Alman vatandaşının Gülen yapılanması ile bağlantılı bir işverenler derneğinin üyesi olduğu iddia ediliyordu. Türkiye kökenli Alman vatandaşının Türkiye'den üniversite eğitimi için Almanya'ya geldiği ve uzun yıllar Almanya'nın Aachen kentinde yaşadığı belirtildi. Daha sonra Türkiye'de bir şirket kuran Alman vatandaşının, 2017 yılında tutuklanmasına kadar bu şirketin yöneticiliğini yaptığına dikkat çekildi.

Yayın kuruluşlarının ortak haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İzmir'deki Alman konsolosluğunun tutuklanan şahsa danışmanlık hizmeti verdiği ifade edildi.

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları Türkiye ile Almanya ilişkilerindeki en önemli sorunlardan birini oluşturuyor.

dpa,DW/BÖ,DÇÜ

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