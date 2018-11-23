HABER

Türkiye'de bir ilk: 285 gram doğan Elçin bebek hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta 8 ay önce 285 gram olarak dünyaya geldikten sonra Batman'daki özel hastaneye getirilen Elçin İnal, burada uygulanan tedavi ile 4 kilo 160 grama ulaşarak ailesine teslim edildi.

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- ŞIRNAK'ta 8 ay önce 285 gram olarak dünyaya geldikten sonra Batman'daki özel hastaneye getirilen Elçin İnal, burada uygulanan tedavi ile 4 kilo 160 grama ulaşarak ailesine teslim edildi. Elçin bebeğin, Türkiye'de bu ağırlıkta hayata tutunan ilk, dünyada ise 3-4 bebekten biri olduğu belirtildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 ay önce Bişenk-Ebubekir İnal çiftinin 285 gram olarak doğan kız bebeği Elçin İnal, tedavi için getirildiği Medicalpark Batman Hastanesi'nde hayata tutundu. Elçin bebeğin sağlık durumu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Hastane Başhekimi Dr. Haluk Aygüler, böyle bir vakada bebeğin hayata tutunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Hastanemiz yenidoğan ünitesiyle bölgeye hizmet veriyor. Böyle bir vakanın taburcu olması bize mutluluk verdi. Başta doktorumuz Yusuf Bey olmak üzere yenidoğan ünitesindeki tüm personele teşekkür ediyorum" diye konuştu. İnal bebeğin tedavi sürecini anlatan Yenidoğan Uzmanı Dr. Yusuf Kale ise "İnal bebek bize geldiğinde ultrasonları ve kalp yapısı normaldi. Beyninde de herhangi bir kanama yoktu. Bu ağırlıktaki bebeklerin yaşamaları çok nadir görülen bir durum. Yeni doğan ünitemizde uyguladığımız tedaviler sonrası bebeğimiz iyi noktaya geldi. Yaptığımız kontrollerde sadece gözünde 'rop' denilen rahatsızlık belirlendi. Ancak enjeksiyonla müdahalede bulunduk. Yaklaşık 8 aylık tedavi sürecinin ardından bebeği 4 kilo 160 gram olarak ailesine teslim ettik. Tabii bu durum sadece benim değil, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tüm arkadaşlarımızın başarısıdır. Ülkemizde bu ağırlıkta yaşama tutunan ilk bebek Elçin İnal oldu. Dünya literatüründe yaptığım araştırmalarda da bu durumda sadece 3-4 bebeğin olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Seksi yıldız öğretmenliğe soyunduSeksi yıldız öğretmenliğe soyundu
Bingöl’de hastane çalışanları işaret diliyle şarkı söylediBingöl’de hastane çalışanları işaret diliyle şarkı söyledi
Türkiye'de bir ilk: 285 gram doğan Elçin bebek hayata tutunduTürkiye'de bir ilk: 285 gram doğan Elçin bebek hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çikolata kisti nedir? Kimler çikolata kisti riski altında?

Çikolata kisti nedir? Kimler çikolata kisti riski altında?

Kudret narının faydaları nelerdir? Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Kudret narının faydaları nelerdir? Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Spor yapmak damar sağlığını da koruyor

Spor yapmak damar sağlığını da koruyor

Burun estetiğinde aşırı düzeltilmiş burunlar revizyon sebebi

Burun estetiğinde aşırı düzeltilmiş burunlar revizyon sebebi

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Alerji tedavisinde tıbbı destek dışında neler yapılmalı?

Alerji tedavisinde tıbbı destek dışında neler yapılmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.