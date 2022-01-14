Türkiye’de Bir İlk: BBC İstanbul Ofisi Greve Çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin İstanbul bürosunda yerel kontratlı tüm gazeteciler, işverenle yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanmaması üzerine greve çıktı.

9 Ağustos’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde BBC’nin yüzde 20 zam teklifi, çalışanlar tarafından kabul edilmedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’na üye 12 gazeteci, işveren yeniden görüşme masasına dönene kadar çalışmayacak.

İlk kez Türkiye’de uluslararası medya çalışanları greve çıktı

Medya sektöründe çalışanların sadece yüzde sekizinin bir sendikada örgütlü olduğu Türkiye’de bir ilk kez uluslararası medyada çalışanlar greve gitmiş oluyor.

BBC İstanbul Bürosu’nun bulunduğu binaya ‘‘bu işyerinde grev vardır’’ afişi asılmadan önce basın açıklaması yapıldı.

TGS Başkanı: ‘‘Adil bir teklif beklemek hakkımız’’

Açıklamayı okuyan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi enflasyon yüzde 36 iken BBC yönetiminin çalışanlara yüzde 20 zam önerdiğini söyledikten sonra 2020 yılında da resmi enflasyon yüzde 14,6 iken verilen zammın yüzde 7’de kaldığının altını çizdi.

Durmuş, ‘‘İki yıl üst üste resmi enflasyonun çok altına zam teklif eden BBC işvereninin durumun ciddiyetini anlamadığını görüyoruz. BBC işvereni İstanbul’daki çalışanlarına Türk lirası ile maaş ödemektedir. Türk lirasının değer kaybı nedeniyle İstanbul’daki maaş masrafları yarı yarıya azalan BBC işvereninden adil bir teklif beklemek hakkımız. Ayrıca BBC çalışanlarının bazı temel yan haklarından mahrum kalmasını kabul etmiyoruz. Üstelik İstanbul’daki ofiste çalışanların hakları Birleşik Krallık’ta ya da diğer ülkelerde çalışan gazetecilerin hakları arasında önemli farklar bulunuyor. Bu durumu ayrımcılık olarak yorumluyoruz’’ dedi.

BBC çalışanları açıklama yapmadı

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı, BBC yönetimini yeniden masaya davet ederken bağımsız araştırma grubu ENAG’ın 2021 yılı için ölçümlediği enflasyonun yüzde 82,8 olduğunu hatırlattı.

BBC İstanbul ofisinde yerel kontratla çalışan biri İngiliz 12 çalışan ise ilke kararı aldıkları için gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak VOA Türkçe’nin edindiği bilgilere göre son bir yılda maaşları pound karşısında yüzde 50 eriyen BBC İstanbul ofisi çalışanları, yüzde 28 zam ve iki maaş ikramiye talep ediyor.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş’un atıfta bulunduğu yan haklar ise İngiltere ve başka bazı ülkelerde çalışan BBC çalışanların sahip olduğu emeklilik sandığı ve aile üyelerini de kapsayan özel sağlık sigortası hakları.

Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da olduğu bazı gazeteciler BBC çalışanı meslektaşlarına destek verdi.

Ahmet Şık: ‘‘Türkiye’deki ekonomik koşullar ortadayken önerilen zam korkunç’’

Eyleme katılan Türkiye İşçi Partisi’nin gazeteci kökenli milletvekili Ahmet Şık, Türkiye’deki medya düzeninin dönüştürüldüğü bir dönemde hakikatin peşinde koşan gazetecilere haksızlık yapıldığını söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şık, ‘‘Bugün burada greve çıkmanın tek nedeni var, sermaye dediğimiz şeyin dünyanın her yerinde mutlaka emekçiyi ezmek isteyen yerde durmak istemesi. Türkiye ekonomik koşulları, yaşadığı finansal kriz çok ortadayken, veriler ortadayken önerilen zam korkunç. Aynı zam oranlarının Londra’daki BBC için neyi tekabül ettiğini herkes biliyor. Türkiye’deki medya düzeninin işleyişiyle İngiltere’deki medya düzeninin ya da BBC’nin işleyişi arasında pek bir fark olmadığını görüyoruz. BBC çalışanları ve uluslararası medya için çalışan arkadaşlarımız Türkiye medyasının kötüleştiği son on yılda siyasi, hukuki ve güvenlik riskleri alarak hakikatin okuyucuya ulaşması için çaba sarf ettiler. Bu duruma bile dikkat etmeyen bir anlayış görüyoruz. Bu Türkiye’yi geri kalmış bir üçüncü dünya ülkesi gören oryantalist bakışın tezahürüdür’’ dedi.

