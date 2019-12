Türkiye’de bir ilk Düzce’de gerçekleşti

“10 bin istihdam sağlayacağız”

Belediye Başkanı Faruk Özlü, İş Kulübünün iş arayanlarla işvereni buluşturacağını belirterek “Düzce’de en çok zorlandığımız bize her gün onlarca talebin geldiği iş bulma talepleri. Bu düşüncemizi hayata geçirmek için Düzce İş-Kur Müdürümüzle görüştüğümüzde ‘İş Kulübümüz çalışmamız var’ dedi. O zaman beraber yapalım dedim. Yer konusunu çözdük bu alanı onlara tahsis ettik. Bu gün gerçekten çok önemli çünkü her gün onlarca iş talebi geliyor. Bu taleplerin değerlendirilmesi lazım. Bir tarafta iş verenler var bir tarafta ise iş arayanlar var. Bunların örtüştürülmesi lazım işte bu iş kulübü bu görevi yerine getirecek. Bundan sonra Düzce’de her kim iş arıyorsa her kim işe giriyorsa birinci adresi burası olacak. Burada uzman arkadaşlarımız var onlar yardımcı olacak. Dolayısıyla bu kulübü çok önemli buluyorum. Bunun dışında Düzcelilere verdiğimiz bir söz var önümüzdeki 5 yılda 10 bin istihdam sağlayacağız diye. Düzce’de sanayi parselleri var. Onları yatırımcılarla buluşturacağız. Düzce yatırım koordinasyon ofisimiz var kurduğumuz ocak ayında İstanbul’da toplantı planladık. Bu toplantıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut ile Düzce’deki yatırım parsellerini sanayicilerle buluşturacağız bakın bireysel çabamızla hepimiz birkaç kişiye iş bulabiliriz ama olmaz sistematik bir şeklide yapılması lazım. Kurduğumuz yatırım ofisiyle bunu sağlayacağız tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.