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Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliği taşıyan “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”nın açılışı gerçekleştirildi.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, yurt içi ve yurt dışından gelen pek çok öğretim üyesi konuşmacı olarak yer aldı.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliği taşıyan “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”nın açılışı gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, yurt içi ve yurt dışından gelen pek çok öğretim üyesi konuşmacı olarak yer aldı. TÜBİTAK’ın da desteğiyle konuklarını ağırlayan çalıştaya, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Arslan da katılım gösterdi. Toplam 15 konuşmacının sunumlarını ve bilgilerini katılımcılara aktardığı etkinliği, pek çok öğrenci ve öğretim üyesi de ilgiyle dinledi. İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde Prof. Dr. Besim Öğretmen, Prof. Dr. Mutay Aslan, Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, Doç. Dr. Yeşim Er Öztaş, Doç. Dr. Suna Sabuncuoğlu, Assoc. Prof. Dr. Apar Pataer, Doç. Dr. Ferda Arı dinleyicilere bilgilendirmelerde bulundu.
Açılış konuşmasını yapan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Kutlu; “Ülkemizde ’lipidomiks’ kavramının ülkemizde yerleşmesini amaçlayan ilk kez düzenlenecek olan Kanser ve Lipidomiks Çalıştayımız bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Günümüzde illaki herkesin bir yakınını kaybettiği bu hastalığın lipitler ile ilişkisini, tedavisini ve son olarak tedavi stratejilerini tartışacağız, anlatacağız ve beraber projeler sunacağız. Eminim ki tüm katılımcılar üniversitelerine yeni projelerle dönecekler ve yeni fikirler üretecekler” dedi.

"Bizim kapımız sizlere hep açık"
Anadolu Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ise; “Bütün toplumlar, devletler, bilim ve sanat ile ilerlemiştir. Bunu geçmişte de günümüzde de görebiliriz. Biz Anadolu Üniversitesi olarak özellikle Açıköğretim Sistemi ailesi olarak tüm akademik başarılarımızda ve hedeflerimizde devam etmeye kararlıyız. Ancak üniversite olarak sadece öğrenci eğitmek değil, bilimsel faaliyetlerde de yer almak gibi bir misyonumuz da olmalı. Bugün gerçekleştirilen çalıştayı da misyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bizim kapımız sizlere her zaman açık. Bundan sonra gerçekleştirilecek olan ikinci, üçüncü etkinliklerde de biz sizleri her zaman ev sahibi olarak ağırlarız ve mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

"Ben de babamı kanserden kaybettim"
Kanser ile ilgili çalışmaları çok önemsediğini belirten Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Arslan; “Muhtemelen bu salonda bulunan pek çoğumuzun da bir akrabası, yakını veya sevdiklerinden biri kanserden hayatını kaybetmiştir. Ben de onlardan biriyim. 2013 yılında babamı kaybettim. Bütün veriler önlem alınamadığı takdirde kanser hastalığına yakalanacak kişi sayısının yakın gelecekte katlanarak artacağını öngörmektedir. Buna karşın tıp ve bu konuyla ilgili alanlardaki onca gelişmeye rağmen bazı kanser türlerine karşın halen umut vaat edici türde tedavi yöntemleri geliştirilebilmiş değil. Nitekim bu sorun söz konusu alanlarda başarılı sonuçlar elde edebilmek için nitelikli çalışmaların disiplinler arası bir yaklaşımda ve sürdürülebilir kılınması, diğer bir deyişle uzun vadeli bir yol haritasının oluşturulmasından geçiyor. Ancak bu şekilde istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünmekteyim” diye iletti.
Etkinliğin ikinci gününde ise; Prof. Dr. Besim Öğretmen, Assoc. Prof. Dr. Zdzislaw Szulc, MS. Jason Pierce, Doç. Dr. Gökhan Kuş, Prof. Dr. H. Mehtap Kutlu, Prof. Dr. Mustafa Güzel, Dr. Salih Gencer, Doç. Dr. Erol Şener, MS. Jason Pierce katılımcılar ile bir araya gelecek.

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”

Türkiye’de bir ilk: “Lipit Araştırmalarında Kanser ve Lipidomiks Çalıştayı”
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