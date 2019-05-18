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Türkiye’de bir ilk: öldürülen sokak köpekleri için Mahkeme’den müşteki sıfatıyla Ankara Büyükşehir’e davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan hakları konusunda gösterdiği duyarlılık sonuç verdi.Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen uygulamayla Yenimahalle Batıkent’te zehirlenerek öldürülen 13 köpek için açılan davaya müşteki sıfatıyla çağrıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öldürülen köpekler için Büyükşehir Belediyesi’nin de davaya müdahil olması yönünde verdiği talimat sonrası açılan davanın ilk duruşma tarihi 24 Eylül olarak belirlendi.Büyükşehir müşteki sıfatıyla davayı takip edecekYenimahalle ilçesinde 9 Nisan 2019 tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi ve yaralanması olayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma ve açılan davaya Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez müdahil oldu.Ankara Adliyesi’nde 24 Eylül tarihinde saat 09.20’de gerçekleşecek ilk duruşmaya müşteki sıfatıyla Ankara 5.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan hakları konusunda gösterdiği duyarlılık sonuç verdi.
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen uygulamayla Yenimahalle Batıkent’te zehirlenerek öldürülen 13 köpek için açılan davaya müşteki sıfatıyla çağrıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öldürülen köpekler için Büyükşehir Belediyesi’nin de davaya müdahil olması yönünde verdiği talimat sonrası açılan davanın ilk duruşma tarihi 24 Eylül olarak belirlendi.
Büyükşehir müşteki sıfatıyla davayı takip edecek
Yenimahalle ilçesinde 9 Nisan 2019 tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi ve yaralanması olayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma ve açılan davaya Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez müdahil oldu.
Ankara Adliyesi’nde 24 Eylül tarihinde saat 09.20’de gerçekleşecek ilk duruşmaya müşteki sıfatıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davet edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez hayvanlara yönelik şiddeti içeren bir konuda açılan davanın takipçisi olacak.

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