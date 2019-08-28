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Türkiye'de bir kadın cinayeti daha

28.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Emine Bulut cinayetinin yankıları sürerken bir erkek tarafından başından vurulan ve 28 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Tuğba Anlak da hayatını kaybetti.

İstanbul Arnavutköy'deki evinde, iki erkeğin saldırısına uğrayan ve başına ateş açılması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Tuğba Anlak'ın yaşam mücadelesinin sonlandığı bildirildi.

Evinde 6 yaşındaki kızının gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Anlak, olayın gerçekleştiği 31 Temmuz'dan bu yana hastanede yoğun bakımda bulunuyordu. Günlerdir yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul'da bir kafe işleten Anlak'ın uzun süredir Murat U. adlı şahis tarafından taciz edildiği belirtiliyor. Cinayetin faili, genç kadının kendisiyle birlikte olmayı kabul etmemesi üzerine bir kişiyi daha yanına alarak evine girdiği ve kadına susturucu takılmış bir silahla ateş ettiği bilgisi veriliyor. Olayın ardından yakalanan fail, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Failin eve giriş çıkışını gösteren kamera görüntüleri ortaya çıkarılmıştı.

Türkiye'de henüz geçen hafta eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetine yönelik protestolar sürüyor. Geçen hafta sonunda farklı kentlerde başlayan protesto eylemleri gelecek günlerde de devam edecek. Eminet Bulut cinayetinin faili Fedai Varan'ın ilk duruşması 9 Ekim'de Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'de geçen Temmuz ayı içinde 31 kadın öldürüldü. Platformun raporuna göre, bu cinayetlerden beşi şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken 16 kadının ise neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Dünya genelinde de tablo karanlık. Birleşmiş Milletler'in Temmuz ayında yayımladığı rapora göre, 2017 yılında 50 bine yakın kadın ve kız çocuğu partnerleri ya da aile bireyleri tarafından öldürüldü. Raporda ayrıca en fazla aile içi şiddetin Asya ülkelerinde yaşandığına dikkat çekilmişti.

DW,GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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