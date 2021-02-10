Türkiye’de Bir Yılda Bir Milyon Çalışan İstihdam Dışı Kaldı

2020 yılı Kasım ayına dair işgücü istatistiklerini yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu, bir önceki ay yüzde 12,7 olan işsizlik oranının yüzde 12,9’a yükseldiğini açıkladı. Veriler son bir yılda işsizlik oranının yüzde 13,3’ten yüzde 12,9’a indiğini gösterirken işgücüne katılım ve istihdam oranlarında ciddi gerilemeler dikkat çekiyor. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişiye, istihdam oranı ise 2,7 puanlık düşüşle %42,9’a geriledi. İşgücüne dahil olmayanlar ise 29 milyon 363 binden 31 milyon 968 bine yükseldi. İşgücüne katılım oranı da uzun yıllar sonra ilk kez yüzde 50’nin altına inerek yüzde 49,3 oldu. Genç nüfusta da istihdam düşüyor TÜİK verileri, gençlerin istihdamında da düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre 15-24 yaş arasındaki genç erkeklerin istihdamı yüzde 43,4’ten yüzde 39,3’e gerilerken genç kadın istihdamı ise 21,4’ten yüzde 19,3’e düştü. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Hurşit Güneş, genç işsizliğine dair veri setinin yanıltıcı olduğu görüşünde. Güneş, OECD’nin 20-34 yaş arasını genç olarak kabul ederken Türkiye’nin genç işsizliğinde 15-24 yaş grubunu kullanmasının bu sayıyı düşürdüğünü söylüyor. Prof. Güneş, ‘‘TÜİK’in yaş grubundaki gençlerin ağırlıklı kısmı okulda ya da askerde oluyor. Ancak TÜİK uluslararası kuruluşların aksine bu yaş grubunu kullanmayı sürdürüyor. Bu da genç işsizlikteki sayıyı olduğundan daha düşük gösteriyor. Halbuki Türkiye’de genç işsizlik yüzde 50’’ diyor.

Prof. Güneş: ‘‘Türkiye’ye güven olmadığından yatırım gelmiyor o olmayınca işsizlik önlenemiyor’’ Profesör Güneş, Türkiye’de her geçen gün daha da yapısal bir sorun haline gelen işsizliğin Corona pandemisi sonrası da frenlenemeyeceğinden de endişe duyuyor. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, ‘‘Türkiye’ye güven olmadığından, hukuk devletinin her gün daha da sorgulanır hale gelmesinden ötürü yatırım olmuyor. Yatırım olmayınca işsizlik de önlenemiyor. Türkiye’de kaynak, altyapı yatırımlarına ve inşaata gidiyor. Bunlar sonludur, iş bitince çalışanların mukavelesi de biter. Ama sanayi öyle değildir, uzun süreli istihdam sağlar. Biz de sanayi yatırımları yerine istihdam sevmeyen yatırımlar tercih edildi. Bu 2011 yılından beri de artık kronikleşmiş bir yapısal sorun haline dönüştü. Corona pandemisi sonrası işsizlik sayılarının daha da artması mümkün. Çünkü devlet, işverenler işçi çıkarmasın diye destek veriyor. Bu destek kalktığında özellikle hizmet sektöründe ağırlıklı olarak tablo daha da karamsar bir hale gelebilir’’ dedi.