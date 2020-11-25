Türkiye’de Bugün 28 Binin Üzerinde Yeni Vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 25 Kasım Corona virüsü salgını tablosunu açıkladı. Semptom göstermeyen hastaları da bundan sonra tabloda göstermeyi planladıklarını belirten Koca, "Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktı" dedi. "Ekim’in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız" diyen Bakan Koca, ülkenin batı yakasında hızlı artışlar olduğunu, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir’in üçüncü zirveyi yaşadıklarını kaydetti. Son haftada 15 ilde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı Koca, "İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

"Rakamların tamamı doğru, hepsi sistemde kayıtlı " Bakan Koca, "Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum" açıklamasında bulundu. Koca, halkın talebi doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planladıklarını da açıkladı. Koca özetle, "Temmuzdan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. İleri sürülen iddiaların aksine verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını sağladık. Hayati risk taşıyan ağır vakalarımızın sayısını paylaşmayı tercih ettik. Ancak görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalarla ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayıtlı. Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür" diye konuştu. Bakan Koca, "Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var" dedi; "Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.