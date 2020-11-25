Türkiye’de Bugün 28 Binin Üzerinde Yeni Vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 25 Kasım Corona virüsü salgını tablosunu açıkladı. Semptom göstermeyen hastaları da bundan sonra tabloda göstermeyi planladıklarını belirten Koca, "Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktı" dedi.
"Ekim’in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız" diyen Bakan Koca, ülkenin batı yakasında hızlı artışlar olduğunu, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir’in üçüncü zirveyi yaşadıklarını kaydetti.
Son haftada 15 ilde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı
Koca, "İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum" diye konuştu.
"Rakamların tamamı doğru, hepsi sistemde kayıtlı "
Bakan Koca, "Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
Koca, halkın talebi doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planladıklarını da açıkladı.
Koca özetle, "Temmuzdan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. İleri sürülen iddiaların aksine verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını sağladık. Hayati risk taşıyan ağır vakalarımızın sayısını paylaşmayı tercih ettik. Ancak görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalarla ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayıtlı. Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür" diye konuştu.
Bakan Koca, "Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var" dedi; "Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yerli aşı için ikinci dozlar gelecek iki hafta yapılacak
Bakan Fahrettin Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun belirleyeceği algoritmayla risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz" diyen Koca, yerli aşı ile ilgili de ‘’44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Koca, Çin’in geliştirdiği Sinovac aşısıyla ilgili, "Yapılan sözleşmeyle Aralık, Ocak ve Şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı" dedi.
Bakan Koca, "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız" bilgisini de paylaştı.
Yeni tedbirler alınacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olası yeni tedbirlerle ilgili ise "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda değerlendirmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili sorulan soruyu, "Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde sonuçlarını görerek genişletme ya da daraltma önerimizi yapacağız" şeklinde cevapladı.