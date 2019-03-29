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Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye’nin farklı illerinde çalınan 9 araç, Suriye’de bulunarak Hatay’a getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Özgür Suriye Ordusu’nun da desteğiyle Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın sonrasında hayat normale dönerken, Türk güvenlik güçleri kentte hakimiyetini devam ettirerek, halkın huzurunu sağlıyor.

Türkiye’nin farklı illerinde çalınan 9 araç, Suriye’de bulunarak Hatay’a getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Özgür Suriye Ordusu’nun da desteğiyle Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nın sonrasında hayat normale dönerken, Türk güvenlik güçleri kentte hakimiyetini devam ettirerek, halkın huzurunu sağlıyor. Gerçekleştirilen denetimlerle Türkiye’de çalınan araçlar da bulunup, Türkiye’ye getirilmesi sağlanıyor.
Afrin İl Emniyet Koordinatörlüğü ve Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan denetim ve kontrollerde farklı illerde çalınmış toplamda 9 adet araç tespit edilerek muhafaza altına alındı. Bulunan araçlar daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere Hatay’a getirildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 5 yıl önce kapısının önünden aracı çalınan ve Afrin’de bulunarak getirilen Münir Yıldız, aradan uzun yıllar geçmesinin ardından artık kendisinin unuttuğunu ama devletin unutmadığını belirterek, “Aracım 2014 yılında çalındı. Akşam kapının önüne park etmiştik, sabah kalktığımızda araç yoktu. Daha önce çiftçilik yapıyordum, şimdilerde ise yumurta işi ile uğraşıyorum Reyhanlı’da. Emniyeti aradık haber verdik, ilgileneceklerini söylediler. Aradan 5 yıl geçti artık aracımızı biz unutmuştuk ama devletimiz unutmamış. Allah razı olsun. Bizde çok baktık, aradık ama meğer Türkiye’de değilmiş, Suriye’de, Afrin’de bulunmuş. Devletimize Rabbim zeval vermesin. Çok şükür bulup getirmişler, Afrin’den. Aracımız bulunduğu için çok mutluyum, yeniden işlemlerini yaparak trafiğe çıkartıp kullanacağım” dedi.
Hatay, Gaziantep, Ankara’dan ikişer araç, Kocaeli, Şanlıurfa, Denizli’den birer araç çalındığı belirtilirken, yapılan denetim ve kontrollerin devam edeceği, araçların bulunması halinde hemen Türkiye’ye getirilerek teslim edeceği belirtildi.

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu

Türkiye’de çalınan araçlar Suriye’de bulundu
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