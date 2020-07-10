Türkiye’de Çalışabilir Nüfusun Yüzde 41’i İstihdam Ediliyor

Türkiye’de çalışabilir nüfus, son bir yılda 61 milyon 261 binden, 62 milyon 320 bine çıkarken işgücü, 32 milyon 401 binden, 29 milyon 388 bine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yayınladığı Nisan ayı işgücü istatistiklerine göre, çalışabilir nüfus 1 milyon 59 bin artmasına rağmen işgücü piyasasında olanların sayısı 3 milyon 13 bin azaldı.

TÜİK’in çalışması son bir yıl içinde istihdamdaki azalmayı da gözler önüne seriyor.

2019 Nisan ayında toplam istihdam 28 milyon 199 bin hesaplanırken, bu yılın aynı ayında toplam istihdamın, 2 milyon 585 bin kayıpla 25 milyon 614 bine gerilediği görülüyor.

Salgın Sürecinde 1 milyon 139 Bin İş Kaybı Var

Türkiye’de Corona virüsü salgınının etkisini arttırdığı Mart ve Nisan ayındaki işgücü kaybı da istatistiklere yansımış durumda.

Bu yılın Şubat ayında 26 milyon 753 bin olan toplam istihdam, Mart ayında 26 milyon 133 bine, Nisan ayında ise 25 milyon 614 bine gerilemiş durumda. Buna göre, son iki ayda hiç yeni işe giren olmadığı kabul edilse bile salgın sürecinde işini kaybedenlerin sayısının, 1 milyon 139 bine ulaştığı anlaşılıyor.