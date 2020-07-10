Türkiye’de Çalışabilir Nüfusun Yüzde 41’i İstihdam Ediliyor

Türkiye’de çalışabilir nüfus, son bir yılda 61 milyon 261 binden, 62 milyon 320 bine çıkarken işgücü, 32 milyon 401 binden, 29 milyon 388 bine düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yayınladığı Nisan ayı işgücü istatistiklerine göre, çalışabilir nüfus 1 milyon 59 bin artmasına rağmen işgücü piyasasında olanların sayısı 3 milyon 13 bin azaldı.
TÜİK’in çalışması son bir yıl içinde istihdamdaki azalmayı da gözler önüne seriyor.
2019 Nisan ayında toplam istihdam 28 milyon 199 bin hesaplanırken, bu yılın aynı ayında toplam istihdamın, 2 milyon 585 bin kayıpla 25 milyon 614 bine gerilediği görülüyor.
Salgın Sürecinde 1 milyon 139 Bin İş Kaybı Var
Türkiye’de Corona virüsü salgınının etkisini arttırdığı Mart ve Nisan ayındaki işgücü kaybı da istatistiklere yansımış durumda.
Bu yılın Şubat ayında 26 milyon 753 bin olan toplam istihdam, Mart ayında 26 milyon 133 bine, Nisan ayında ise 25 milyon 614 bine gerilemiş durumda. Buna göre, son iki ayda hiç yeni işe giren olmadığı kabul edilse bile salgın sürecinde işini kaybedenlerin sayısının, 1 milyon 139 bine ulaştığı anlaşılıyor.
Ancak TÜİK, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının, 2020 yılı Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının da 0,2 puanlık azalışla yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.
Prof. Kozanoğlu: ‘‘Türkiye’de çalışabilir nüfusun fiilen yüzde 35’i çalışıyor’’
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Hayri Kozanoğlu, işsizlik oranındaki azalmanın üç nedenden kaynaklandığını söylüyor.
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Kozanoğlu ‘‘Aslında kriz dönemlerinde istihdam artar. Çünkü o süreçlerde kadınlar, daha ucuz ücretlerle işgücü piyasasına dahil olur. TÜİK’in Nisan ayı istatistiklerinde, işsizliğin yüzde 12,8 olması büyük ölçüde kısa çalışma ödeneği ve ücret desteğinden kaynaklanıyor. Ayrıca çalışabilir nüfusun bir kısmı pandemi nedeniyle iş bulamayacağını düşündüğünden bir kısmı ise virüs endişesinden iş aramıyor. TÜİK’in verilerine göre çalışabilir nüfusun yüzde 41’i istihdam ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 2 milyon 591 bin kişiyi ve ücret desteği alan 1 milyon 358 bin kişiyi toplam istihdamdan çıkarırsanız fiilen 21 milyon 665 bin kişi çalışıyor. YaniTürkiye’de her 100 kişiden sadece 35’i çalışıyor’’ dedi.
Genç kadınların yüzde 17,3’ü çalışıyor
Profesör Hayri Kozanoğlu, çalışma yaşındaki her 100 kadından ancak dörtte birinin çalıştığına dikkat çekerek ‘ekonomide kadının adı da kendi de yok’’ yorumunu yapıyor.
TÜİK, çalışabilir kadın nüfusunu 31 milyon 509 olarak açıklarken, işgücü piyasasına dahil olan kadın sayısını 9 milyon 197 bin, bir işte çalışan kadın sayısını ise 7 milyon 982 bin olarak hesapladı.
Toplam çalışabilir kadın nüfusunun yüzde 29’u işgücü piyasasında iken genç kadınlarda hem işgücüne katılım hem de istihdam oranı daha düşük.
2019 yılında 15-24 yaş aralığındaki kadınların işgücüne katılım oranı 32,3, istidam oranı yüzde 23,5 iken 2020 yılının aynı ayında, işgücüne katılım oranı yüzde 8,5 kayıpla, yüzde 23,8’e, istihdam oranı ise yüzde 6,2 kayıpla yüzde 17,3’e gerilemiş.
Genç erkeklerde ise işgücüne katılım yüzde 8,6 azalmayla yüzde 34,5 olurken istihdam oranı da yüzde 7 kayıpla yüzde 26,1 olarak hesaplanmış.
Kayıt dışı istihdam yüzde 28,7’ye geriledi
TÜİK, ayrıca Nisan ayında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranının bir önceki yılın aynı ayına göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleştiğini açıkladı.