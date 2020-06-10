Türkiye’de Çalışabilir Nüfusun Yüzde 58’i İşsiz

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu verilere göre, işsizlik oranı 0,9 puan azalarak %13,2 seviyesinde gerçekleşirken tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puan azalarak %15,0 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısındaki azalma ise devam ediyor.

2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 oldu. Böylelikle istihdam edilen kişi sayısı 2016 yılının Ocak ayındaki seviyeye gerilemiş oldu. Ancak 2016’nın Ocak ayında çalışabilir nüfusun istihdam oranı yüzde 45 iken bu oranın TÜİK’in verilerine göre dört yıl sonra yüzde 42’ye düşmüş olduğu görülüyor. Böylelikle istihdam dışında kalan çalışabilir nüfus yüzde 58’e yükselmiş oluyor.

Genç nüfusta işsizlik artıyor

Genç nüfusta işsizlik ve istihdam kaybı da devam ediyor.