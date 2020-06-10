Türkiye’de Çalışabilir Nüfusun Yüzde 58’i İşsiz

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu verilere göre, işsizlik oranı 0,9 puan azalarak %13,2 seviyesinde gerçekleşirken tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puan azalarak %15,0 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısındaki azalma ise devam ediyor.
2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 oldu. Böylelikle istihdam edilen kişi sayısı 2016 yılının Ocak ayındaki seviyeye gerilemiş oldu. Ancak 2016’nın Ocak ayında çalışabilir nüfusun istihdam oranı yüzde 45 iken bu oranın TÜİK’in verilerine göre dört yıl sonra yüzde 42’ye düşmüş olduğu görülüyor. Böylelikle istihdam dışında kalan çalışabilir nüfus yüzde 58’e yükselmiş oluyor.
Genç nüfusta işsizlik artıyor
Genç nüfusta işsizlik ve istihdam kaybı da devam ediyor.
TÜİK’in verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalışla %24,6’a gerilerken, istihdam oranı ise 5,1 puan azalarak %27,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde gençlerin işgücüne katılma oranı da 7,2 puan azalarak %36,3 seviyesinde düştü.
DİSK: ‘‘Corona nedeniyle geniş tanımlı işsizlik 13 milyonu aştı’’
Türkiye’nin üçüncü büyük işçi konfederasyonu DİSK’in araştırma departmanı olan DİSK-AR ise TÜİK’in yayınladığı verilerin Corona virüsünün iş piyasasında yarattığı depremi yansıtmayacak şekilde düşük olduğunu savundu.
DİSK-Ar’ın yayınladığı Haziran ayı İstihdam ve İşsizlik Raporu’nda, ‘‘Covid-19 salgını büyük bir istihdam depremine yol açmış, yüz binlerce işyeri kapanmış, devasa bir iş ve istihdam kaybı yaşanmışken TÜİK bir mucizeye imza atmış ve işsizliği düşürmüş. İstihdamda yaşanan büyük kayba rağmen TÜİK’in işsizliği düşürmesi sadece teknik bir konudur. Gerçekle ilgisi yoktur. Örneğin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alan işçiler iş aramadıkları için işsiz sayılmıyor. Bugüne kadar 3,5 milyon işçi için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı ve 1 milyona yakın işçi ücretsiz izin ödeneği alıyor. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) metodolojisinden yararlanarak yaptığımız hesaplamaya göre Covid-19 nedeniyle meydana gelen eşdeğer iş kaybı 5,5 milyon olarak gerçekleşti. Mart 2019’a göre geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon artarak revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı (tam zamanlı istihdam kaybı dahil) 13 milyon 385 bine yükseldi’’ ifadelerine yer verildi.
DİSK-Ar’a göre, ‘‘son 1 yılda ümitsizlerin sayısı 611 bin kişi artarak 1 milyon 174 bine ulaştı. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ise 848 bin kişi artışla 2,6 milyona yükseldi.’’
CHP’li Öztrak: ‘‘Ekonomik buhranın işsizlik üzerindeki ağır faturası görülmeye başlandı’’
TÜİK açıkladığı yüzde 13,2’lik işsizlik oranı muhalefeti tatmin etmemiş görünüyor.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Corona virüs salgının Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş yıkıcı etkiler yarattığını söyledi.
Öztrak, ‘‘Kısa çalışma ödeneği ve zorunlu izin uygulaması sonucunda 4,5 milyon çalışan askıda olmasına rağmen, son bir yılda 1 milyon 662 bin kişi işinden oldu. Sadece Mart ayında işini kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 3 bin kişiyi buldu. Bunlar rekor. Son bir yılda çalışmaya hazır olduğu halde, iş bulma ümidini yitirenler veya çeşitli nedenlerle iş aramaktan vazgeçenlerin sayısındaki artış ise 1 milyon 459 bin. Sonuçta tüm bu etkileri dikkate alan geniş tanımlı işsiz sayısı, son bir yılda, 1 milyon 237 bin kişi artarak; 9 milyon 418 bin kişiye ulaşmış. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise aynı dönemde, 4,2 puan artarak, yüzde 27,2’ye ulaştı. Bu da rekor. Ekonomik buhranın işsizlik üzerindeki ağır faturası görülmeye başladı’’ dedi.
CHP’li Ağbaba: ‘‘TÜİK istatistik değil inandırma kurumu olarak görev yapmaktadır’’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise geçtiğimiz Mayıs ayında başkanı bir kez daha değiştirilen TÜİK’in güvenilir olmaktan çıktığını iddia etti.
Ağbaba, ‘‘TÜİK son iki yıldır neredeyse istatistik kurumu değil adeta bir inandırma kurumu olarak görev yapmaktadır. Kurumun başına önce Hazine Bakanı’nın arkadaşının getirilmiş daha sonra ise Emine Erdoğan’ın özel kaleminin eşi göreve getirilmişti. Çok değil daha dün ise kurumda görevli 10 daire müdürü görevden alınmıştı. TÜİK bugün yine ayrı bir manipülasyona imza atmış ve işsizliğin pandemi sürecinde hiç artmadığını aksine azaldığını iddia etmektedir.
Son bir yılda 2 milyon 235 bin kişi deyim yerindeyse iş bulmaktan artık ümidini kesmiştir. Gerçek işsizlik 14 milyona dayanmıştır’’ dedi.