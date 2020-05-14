Türkiye’de can kaybı 4 bini geçti

Bin 635 yeni vaka tespit edildi.Sağlık Bakanlığı, yeni tür koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 7'ye ulaştığını açıkladı.

Perşembe günü açıklanan verilere göre, son 24 saatlik zaman diliminde bin 635 yeni vaka kayıt altına alındı. Aynı zaman diliminde 55 kişi yaşamını yitirirken, hastalığa yakalanan 2 bin 315 kişiyse iyileşti. Böylece hastalıktan iyileşenlerin toplam sayısı 104 bin 30'a ulaştı.

Bakanlık verilerine göre, son 24 saatte 34 bin 821 kişiye test yapıldı. Böylece yapılan test sayısı 1 buçuk milyonu aşarak 1 milyon 508 bin 824'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, toplam vaka sayısında iyileşme oranının yüzde 71,8 olduğunu belirterek yoğun bakım ve entübe hasta sayısında azalmanın sürdüğünü kaydetti. Sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısını yineleyen Koca, "Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Perşembe akşamı itibarıyla dünya üzerinde toplam 1 milyon 405 bin 688 vaka kayıt altına alınmış bulunuyor. Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 300 bini aşmış durumda.

DW/BÜ,BK

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