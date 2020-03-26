Türkiye'de can kaybı 59'a yükseldi

Koronavirüs salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı.Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 59’a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, son 24 içinde 15 hastanın daha hayatını kaybettiğini belirtti. Koca, toplam hasta sayısının da 2 bin 433’e yükseldiğini kaydetti.

İtalya ve İspanya’da can kayıpları artıyor

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bin 334’e ulaştı. Vaka sayısı ise 435 bin 400’e yükseldi.

Küresel salgında, en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya oldu. Ülkede on 24 saatte 683 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü 7 bin 503’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 74 bini geçti.

İspanya ölü sayısındaki artışla salgının başladığı ülke olan Çin’i geride bıraktı. Ülkede toplam ölü sayısı 3 bin 434’e çıktı. Vaka sayısı da 47 bin 610 olarak tespit edildi.

Fransa’da bir günde 231 kişi hayatını kornavirüse bağlı olarak hayatını kaybederken, ülkedeki toplam can kaybı 1331’e ulaştı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 539 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salgınla mücadelede orduyu devreye sokacağını açıkladı.