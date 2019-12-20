Türkiye'de çay üretimi Economist dergisinde: 'Devlet teşvikleriyle organik üretime geçiş başarı getirir mi?'

Economist dergisi, "Türkiye neden organik çaya destek veriyor?" başlıklı makalede, Rize'deki organik çay üretimini geliştirme çalışmalarına yer veriyor.

"Bugünlerde Türkler pek az konuda uzlaşabiliyor, ülkenin ulusal içkisi üzerinde anlaşmak bile zor." diyen dergi, "laiklerin müzik ve ızgara balıkla iyi giden rakıyı seçtiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dâhil muhafazakâr kesimin ise ayranda ısrar ettiğini" söylüyor.

"Herkesin etrafında birleşebileceği çayın olması iyi bir şey" diyen dergi, bir Türk'ün yılda ortalama 3,5 kilo çay, bir başka deyişle günde yaklaşık dört bardak çay tükettiğini aktarıyor.

Economist, bu tüketim oranının İngiltere, Hindistan, Çin ve Rusya gibi ülkelerin önünde olduğunu ve Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın en büyük altıncı çay üreticisi olduğunu belirtiyor.

Dergi "Bir eve ya da kamu dairesine girdiğinde bir bardak çay ikram edilmeyen olmamıştır" ifadelerine yer veriyor ve parantez içinde "Fincanlar kahve ya da turistler için" diyor.

Organik çay üretimine teşvik

Economist, bu sektörde değişimin kapıda olduğunu ve varlıklı yabancıların Türk çayına daha çok para ödemesini uman hükümetin, organik tarıma geçen çiftçilere destek ödemeleri vaat ettiğini bildiriyor. Economist şöyle devam ediyor;