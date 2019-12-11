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Türkiye'de cinayet vakaları azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: - "2019 yılının 11 aylık döneminde meydana gelen cinayet olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2'lik bir düşüş görülürken, olayların yüzde 97,3'ü aydınlatıldı"

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de kasten adam öldürme vakalarında 2019'un 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalma olduğunu, olayların ise yüzde 97,3'ünün aydınlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni güvenlik anlayışı doğrultusunda oluşturulan politika belgeleri, uygulanan yeni stratejiler sonuç vermeye başladı.

İzlenen yeni politikalar ve alınan önlemler nedeniyle hırsızlık, yankesicilik, yağma, gasp gibi mal varlığına karşı işlenen olaylarda ciddi oranlarda düşüş yaşanırken, kasten adam öldürme olaylarındaki azalma da devam etti.

2019 yılının 11 aylık döneminde meydana gelen cinayet olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2'lik bir düşüş görülürken, olayların yüzde 97,3’ü aydınlatıldı.

11 aylık dönemde meydana gelen cinayet vaka sayısı 1745'ten 1620'ye düştü.

- 2018'de de yüzde 14 azalmıştı

Güvenlik güçlerince yürütülen önemli uygulamalar ve denetimlerle işlenen cinayet vakalarında 2018 yılında da önemli bir azalma olmuştu.

2018 yılında kasten adam öldürme olayları bir önceki döneme göre yüzde 14 azalmış, olayların yüzde 98'i aydınlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı kasten adam öldürme

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