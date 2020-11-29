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Türkiye’de Corona Ölümlerinde Rekor Sayı

29.11.2020 21:33 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de Corona Ölümlerinde Rekor Sayı

Türkiye’de Corona vakalarında Pazar günü rekor ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 185 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de Corona vakalarında Pazar günü rekor ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 185 kişi hayatını kaybetti.

Bu, Nisan ayında virüsün en fazla etkisini gösterdiği dönemdeki ölüm oranından yüzde 45 daha fazla.

7 gündür Türkiye’de vaka ölümlerinde rekor rakamlar kamuoyuyla paylaşılıyor.

Mart ayından buy ana Türkiye’de Corona nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 13 bin 558 oldu.

Türkiye ayrıca yeni vaka sayılarında sadece Amerika, Hindistan ve Brezilya’nın gerisinde. Bu üç ülkenin nüfusları da Türkiye’den fazla.

Türkiye’de son 24 saatte belirlenen yeni vaka sayısı da 29 binden fazla. Cumartesi günü açıklanan rakam 30,103 olmuştu.

Doktorlar ve muhalefet daha katı önlemler alınması için iktidara çağrı yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Sağlık ordumuz büyük bir yükün altında” dedi ve “Herbirimiz önlemlerden sorumluyuz” ifadesini kullandı.

Bu arada Avrupa’da da vaka sayılarında önemli artışlar var.

İtalya Pazar günü Corona bağlantılı 541 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede yeni vaka sayısı da yaklaşık 27 bin oldu.

Şubat ayından bu yana ülkede virus nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 55 bine dayanmış durumda.

İngiltere’den sonra İtalya Avrupa’da en fazla can kaybına sahne olan ülke. İtalya’da vaka sayısı da 1 milyon 585 bin.

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