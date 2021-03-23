Türkiye’de Corona Vakaları Üçüncü Rekora Doğru Gidiyor

Türkiye’de Corona virüsü vakaları ve salgına bağlı ölümlerde ciddi artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, son 24 saatte 26 bin 182 kişinin Corona virüsü testi pozitif çıktı, 138 kişi vefat etti. Türkiye 23 Mart itibariyle yeni vaka sayısı oranında Hindistan ve Brezilya’nın ardından tüm dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’deki ağır hasta sayısı ise 1710’a yükseldi. 15 Aralık’ta 5 bin 988 ile pandemideki pik noktasına erişen ağır hasta sayısı 27 Şubat’ta 1187’ye kadar gerilemişti. Vefat sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Geçen yıl 17 Mart’ta görülen Corona virüsüne bağlı ilk ölümden bu yana en fazla vefatın gerçekleştiği gün 259 kişinin hayatını yitirdiği 23 Aralık tarihiydi. O günden itibaren vefat sayısında başlayan düşüş 5 Mart’ta 62 kişinin kaybına kadar geriledikten sonra yükselişe geçmişti. İkinci pik nedeniyle Türkiye’de hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil kısıtlamaların ilan edildiği 7 Kasım’da vefat edenlerin sayısı 103’tü. Pozitif vaka sayısı son bir haftada yüzde 64 artarak 16 bin 749’dan 26 bin 182’ye çıktı. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65 olarak açıklandı.

Koca: ‘‘Dikkat etmeliyiz, geri dönüş yolumuz tedbirdir’’ Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 23 Mart verilerinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları bir kez daha uyardı. Koca, ‘‘Dikkat etmeliyiz. Bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir’’ dedi. Kastamonu, Yalova ve İstanbul’da vaka sayıları daha hızlı artıyor Sağlık Bakanı günün erken saatinde yaptığı bir diğer paylaşımda 100 binlik nüfusa düşen vaka sayısı bakımından Covid-19 vakalarının en fazla arttığı illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olduğunu açıkladı. Covid-19 vakalarında azalma görülen iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. İstanbul Tabip Odası'ndan iktidara eleştiri: "Normale dönüş süreci yönetilemedi" İstanbul Tabip Odası, vakalardaki artış nedeniyle daha nitelikli bir kapanmanın uygulanması yönündeki çağrısını yineledi.