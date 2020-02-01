Türkiye'de Corona Virüsü Endişesi Sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk defa Çin'in Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyada endişeye neden olan corona virüsüne Türkiye’de bugüne kadar rastlanmadığını açıkladı. Koca, Türkiye’nin çeşitli illerinden bildirilen 88 şüpheli vakanın Ulusal Viroloji Laboratuvarı’nda yapılan analizlerinin temiz çıktığını ifade etti. 1 Şubat itibariyle aralarında ABD, Kanada, Fransa, İspanya ve İsveç’in de bulunduğu 26 ülkede 11 bin 791 vaka görüldüğünü ve tümü 65 yaş üstü yüzde 99’u Çin’de olmak üzere 259 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Sağlık Bakanı, Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirecek uçakla ilgili de bilgi verdi. ‘‘Çin’den 32’si Türk 42 yolcu 14 gün gözlem altında tutulacak’’ Koca, ‘‘Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderdiğimiz 6 kişilik sağlık ekibimiz tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Zaten böyle bir durum olsaydı, yani şüpheli bir şey olsaydı o kişinin uçuşuna da izin verilmeyecekti. Koruyucu kıyafetlerini ve maskelerini takan yolcularımız yol boyunca da sağlık ekiplerimizin belirlediği tüm kurallara riayet ediyorlar. Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi hastaneye gönderileceği planlandı. 14 gün, tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacaklar’’ dedi.

Sağlık Bakanı, Çin’den gelen 14 bin yolcuda yapılan taramalarında da herhangi bir şüpheli durumun görülmediğini de ifade etti. ‘‘Bilinçlendirme için kamu spotları hazırlanmalı, televizyonda gösterilmeli’’ Corona virüsü, Türkiye’nin de gündemine oturdu. Ancak birçok insan, toplumun bu konuda yeterli farkındalığa sahip olmadığı görüşünde. Üniversiteden yeni mezun olan Mehmet Can Arslan, ‘‘İlkokul ve ortaokulda bu tip hastalıklar hakkında insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bunun yeterli bir şekilde yapıldığını düşünmüyorum. Muhtarlıklardan başlayıp cumhurbaşkanlığına kadar toplumu bilinçlendirme çabası içinde olunmalı. Kamu spotları hazırlanıp televizyonlarda gösterilmeli. Bir kere ülkemize bu hastalık gelir ve bulaşırsa çok ciddi sonuçları olur’’ diyor. Kış aylarında virüslerden korunmak için maskeyle gezenler de var Kadıköy’de kızı ile birlikte yürürken rastladığımız emekli Hamiyet Atinkaya ise kış aylarında sokağa maskesiz çıkmayanlardan. VOA Türkçe’nin konuştuğu Atinkaya, ‘‘Elbette korunmak için maske takıyorum. Bende bir mikrop varsa halka geçmesin. Halkta bir mikrop varsa bana geçmesin. Korunmak için tedbir alıyorum. Tabii ki corona virüs beni korkutuyor. Türkiye’nin yeterince tedbir aldığını, bu konu üzerine eğildiğini düşünmüyorum’’ görüşünü savunuyor.

En büyük tedbir, toplu taşıma araçlarından ve hastanelerden uzak durmak Pusetteki çocuğunu gezdiren Dilek Ünlü ise yalnız corona virüsünden korunmak için değil tüm virüslerden korunmak için toplu taşıma taşıtlarından ve hastanelerden uzak durarak kendince önlem almaya çalışıyor: ‘‘Corona virüsü değil de domuz gribinin yayıldığı söyleniyor. İnşallah böyle bir virüs yoktur. Evet, ‘corona virüsü var’ deniyor ama kızımla bu olayla karşılaşmadık. Yine de inşallah böyle bir şey yoktur, diye umut ediyorum. Tüm virüslerden korunmak için mümkün olduğunca toplu yerlere gitmemeye çalışıyorsun, hastane ortamlarına gitmek istemiyorsun. Ama ne kadar olsa pek de korunduğumuzu söylemek mümkün değil.’’ ‘‘İnsanlarda panik havası yaratmaya çalışan bir sistem de var’’ Haluk Hanlıoğlu, ‘inşallah yıkım olmaz’’ diyerek Türkiye’nin corona virüsü ile ilgili önleyici tedbirlerini yetersiz bulduğunu dile getirirken Ülkü Akgün ise bu tür hastalıkların yalnız Türk medyası değil dünya medyası tarafından da abartılabildiğini düşünüyor.