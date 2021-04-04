Türkiye’de Corona Virüsü Vakalarında Son Durum

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de Corona virüsü vakalarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, son 24 saat içinde 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan verilere bakıldığında, Türkiye’de bir gün öncesinde yeni vaka sayısı 44 bin 756 idi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, virüs yüzünden son 24 saatte hayatını kaybeden hasta sayısı da 185. Türkiye’de toplam vaka sayısı da 3 milyon 487 bin.

Hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından Türkiye’de illere göre risk haritası açıklanmış ve bu haritaya göre çok yüksek risk grubuna giren illerin sayısı 58’e yükselmişti.

“Dünya genelinde beşinci sırada”

Reuters haber ajansının verilerine göre, son haftalarda vaka sayılarında büyük bir artışın gözlemlendiği Türkiye, yedi günün ortalamasına bakıldığında günlük vaka sayısı açısından dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor.

Türkiye’de vaka sayılarında hükümetin Mart ayı başında önlemleri gevşetmesinin ardından artış yaşanıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayından itibaren ülke genelinde karantina önlemlerinin sıkılaştırıldığını açıklamıştı.

“Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajında, 65 yaş üstü kişilerin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39’dan yüzde 11,3’e düştüğünü açıkladı.

Ancak gençlerin aktif vakalar içindeki oranının arttığı uyarısında bulundu.

