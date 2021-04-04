HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’de Corona Virüsü Vakalarında Son Durum

Türkiye’de Corona Virüsü Vakalarında Son Durum

04.04.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de Corona virüsü vakalarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, son 24 saat içinde 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi

Türkiye’de Corona Virüsü Vakalarında Son Durum

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de Corona virüsü vakalarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, son 24 saat içinde 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan verilere bakıldığında, Türkiye’de bir gün öncesinde yeni vaka sayısı 44 bin 756 idi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, virüs yüzünden son 24 saatte hayatını kaybeden hasta sayısı da 185. Türkiye’de toplam vaka sayısı da 3 milyon 487 bin.

Hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından Türkiye’de illere göre risk haritası açıklanmış ve bu haritaya göre çok yüksek risk grubuna giren illerin sayısı 58’e yükselmişti.

“Dünya genelinde beşinci sırada”

Reuters haber ajansının verilerine göre, son haftalarda vaka sayılarında büyük bir artışın gözlemlendiği Türkiye, yedi günün ortalamasına bakıldığında günlük vaka sayısı açısından dünya genelinde beşinci sırada yer alıyor.

Türkiye’de vaka sayılarında hükümetin Mart ayı başında önlemleri gevşetmesinin ardından artış yaşanıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayından itibaren ülke genelinde karantina önlemlerinin sıkılaştırıldığını açıklamıştı.

“Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajında, 65 yaş üstü kişilerin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39’dan yüzde 11,3’e düştüğünü açıkladı.

Ancak gençlerin aktif vakalar içindeki oranının arttığı uyarısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Baraj ağzına kadar doldu! Kapakları açıldıBaraj ağzına kadar doldu! Kapakları açıldı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 104 amiralin yayınladığı bildiriye destek verenlere sert tepki

Altun'dan bildiriye destek veren siyasilere sert tepki

Annesi ve annesinin erkek arkadaşıyla alkol alan genç dehşet saçtı

Annesi ve erkek arkadaşıyla alkol alan genç dehşet saçtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin açıklaması organizasyonuna öncülük edenleri tespit etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin açıklaması organizasyonuna öncülük edenleri tespit etti

Su seviyesinin yüzde 98’e yükseldiği Yuvacık Barajı’nda kapaklar açıldı

Baraj ağzına kadar doldu! Kapakları açıldı

Son Dakika: 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.