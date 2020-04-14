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Türkiye’de COVID-19 tedavisi herkese ücretsiz olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, COVID-19’a yakalanan herkesin tedavisi ücretsiz olarak yapılacak.

Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Türkiye’de yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19’a yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Karara göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek, hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü koruyucu ekipman; hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipman ve hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar ücretsiz olacak.

Kararın uygulanmasıyla ilgili doğabilecek tereddütleri gidermek ve uygulamaya ilişkin esaslar konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili olacak. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olan karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Vaka sayısı 61 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, test yapılan 34 bin 456 kişiden 4 bin 93’ünde koronavirüs pozitif olduğu tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 61 bin 49’a yükseldi. Koca, 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye’de salgının başlangıcından bu yana can kaybı 1296’ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Türkiye vaka sayısı açısından dünya genelinde dokuzuncu sırada bulunuyor. İlk sırayı 582 binden fazla vaka ile ABD alıyor. 170 bin 99 vaka ile İspanya ikinci, 159 bin 516 vaka ile İtalya üçüncü sırada bulunuyor.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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