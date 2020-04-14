Türkiye’de COVID-19 tedavisi herkese ücretsiz olacak

Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Türkiye’de yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19’a yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Karara göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek, hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü koruyucu ekipman; hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipman ve hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar ücretsiz olacak.

Kararın uygulanmasıyla ilgili doğabilecek tereddütleri gidermek ve uygulamaya ilişkin esaslar konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili olacak. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olan karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

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