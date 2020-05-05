Türkiye'de COVID-19'dan 59 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 33 bin 283 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, yeni vaka sayısının bin 832 olduğunu duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Buna göre, Türkiye'de virüs nedeniyle bugün hayatını kaybeden 59 kişiyle birlikte toplam can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı son rakamlarla birlikte vaka sayılarında kısmi bir artış gözlendiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" ifadelerini kullandı.

Toplamda test sayısı 1 milyon 204 bin 421’e, vaka sayısı 129 bin 491’e, hayatını kaybeden sayısı 3 bin 520’ye ve iyileşen sayısı da 73 bin 285’e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 338 ve entübe hasta sayısı 707 oldu.