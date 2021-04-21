Türkiye'de yapılacaktı, ertelendi! İşte nedeni

İstanbul'da 24 Nisan ile 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek konferans Afganistan'daki merkezi hükümet ile hükümete karşı silahlı mücadele yürüten Taliban güçlerini bir araya getirmeyi ve ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmeyi tamamlayacağı 11

Eylül tarihinden önce anlaşma sağlanmasını hedefliyordu.

Üst düzey bir Afgan hükümet yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "İstanbul'da görüşme olmayacak çünkü Taliban belirlenen tarihlerde katılmayı reddetti" dedi.

ABD'nin girişimiyle başlatılan görüşmelerde Birleşmiş Milletler ve Katar da yer alacaktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelerin Mayıs ortasında sona erecek Ramazan ayından sonra yapılacağını ifade etti.



