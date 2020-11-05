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Türkiye'de çürük binaları yapan müteahhitlere ne oldu?

05.11.2020 22:14 | Son Güncelleme

İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu dokuz kişi, gözaltına alındı.

Türkiye'de çürük binaları yapan müteahhitlere ne oldu?

17 Ağustos depreminde depremi sonrası da davalar açılmıştı. Dava açılanların akıbetini araştırdıkİzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen deprem nedeniyle 114 kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin 112’si dokuz binanın enkazından çıkarıldı.

Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu dokuz kişi, gözaltına işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiç Peki, sorumlular cezalandırılacak mı? Bu soruyu daha önce de soruldu. Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos depreminde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 285 bin kişi evsiz kalmıştı. 1999 depreminde haklarında dava açılanların akıbetini araştırdık.

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Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe

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