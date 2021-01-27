Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığınca 2018 yılında dünya genelinde 208 bin 619 olarak bildirilen ve yeni vakaların enfeksiyon yayılımının halen devam ettiğini gösterdiği cüzzam hastalığının, Türkiye'de görülme sıklığının 10 binde 1 vakanın altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden, AA muhabirine yapılan açıklamada, halk arasında cüzzam olarak bilinen ve Hansen hastalığı olarak da isimlendirilen Lepra'nın, "Mycobacterium leprae" isimli bakterinin neden olduğu kronik bir enfeksiyon olarak tanımlandığı ifade edildi.

Hastalığın özellikle cildi, çevresel sinirleri, üst solunum yolu mukozasını ve gözleri etkilediği, erken bebeklik döneminden yaşlılık dönemine kadar tüm yaş grubundaki insanları etkileyebildiği vurgulandı.

Cüzzamın, tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, erken tedavi ile hastalığın neden olduğu şekil bozuklukları ve sakatlıkların önlenebildiği belirtildi.

Cüzzama bağlı şekil bozuklukları ve sakatlıkların hemen oluşmadığı, tanı konulmamış vakalarda yıllar süren bir süre sonucunda geliştiği vurgulandı.