Türkiye'de de denenen Çin aşısında tarih açıklandı

Dağıtımda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu deneylere katılan ülkelere öncelik verilecek.Çinli firma Sinovac, üçüncü faz deneylerine Türkiye'nin de katıldığı koronavirüs aşısının 2021 yılı başlarına kadar kullanıma hazır olmasını beklediklerini açıkladı.

Şirket CEO'su Yin Veidong, CoronaVac adlı aşının insanlar üzerindeki kitlesel deneyleri içeren üçüncü ve son fazı tamamlaması durumunda yılın başına kadar ABD dahil olmak üzere uluslararası dağıtıma başlanabileceğini kaydetti.

Yin, aşının dağıtımında deneylere katılan ülkelere öncelik vereceklerini belirtti.

Aşının kendisinde de denendiğini belirten Yin, "Başlangıçta stratejimiz Çin ve Vuhan üzerine kuruluydu. Ama kısa süre sonra Haziran, Temmuz aylarında stratejimizi dünyayı kapsayacak şekilde yeniden belirledik. Amacımız aşıyı ABD ve AB dahil tüm dünyaya sunmak" diye konuştu.

ABD, AB, Japonya ve Avustralya, sıkı yasal düzenlemeler nedeniyle Çin üretimi aşıların piyasaya girişinin engellendiği ülkeler arasında. Yin bu durumun değişebileceğini belirterek, çalışmalarının ABD, AB ve diğer ülkelerdeki standartları karşılayacağına inandıklarını kaydetti.