Türkiye'de de görülen Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli?

Peki Hint varyantı daha mı tehlikeli? Hint varyantı ile ilgili merak edilenleri derledik.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısından sonra koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de ortaya çıktığını açıkladı. Bakan Koca, Hindistan mutasyonunu ile enfekte oldukları belirlenen 5 kişinin İstanbul'da bulunduklarını ve karantinaya alındıklarını duyurdu.

Bunun üzerine gözler yeni varyantın ortaya çıktığı Hindistan'a çevrildi. Hindistan'daki durum ne? Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Nüfusu yaklaşık 1 milyar 380 milyon olan Hindistan'da günlük vaka sayısı 300 bini, günlük can kaybı da 3 bini geçti. Bu vaka artışının temel nedeninin Hindistan'da ortaya çıkan B.1.617 varyantı kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak bilim insanları etkisinin olabileceği görüşünde.

Varyantın nasıl bir etkisi var?

Birçok ülkede enfeksiyonların bir anda yükselmesinin altında yeni varyantların etkisi olduğu bildirildi. Bunların başında, İngiltere örneği var. Bazı bilim insanları, Hint varyantının dünyaya yayılmaya devam edecek bir tür "süper mutasyona" dönüşmüş olmasından endişeli. En son Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Hindistan'daki durumla ilgili "derin endişe" taşıdığını söyledi. Hint varyantı, şimdiye kadar Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre, ABD, Avustralya ve Singapur'da görüldü. Bugün de Türkiye'de beş kişide saptandığı açıklandı. İngiltere'de şimdiye kadar görülen vakalar arasında bu varyantı taşıyanların sayısı yüze yakın. Ancak bilim insanları, eldeki veriler ışığında bu varyantın vaka artışına sebep olup olmadığı konusunda kesin bir yorum yapamıyor.