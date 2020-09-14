Türkiye'de deniz kirliliği - Maske, eldiven, cep telefonu, kurşun: Antalya'da denizin dibinden çıkanlar

Dalış eğitmeni İsa Alemdar, su altına en çok petrol ve petrol benzeri ürünler gördüklerini ve doğada kaybolmalarının çok zor olduğunu söylüyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü ve Antalya Belediyesi Çevre Kurulu üyesi Lokman Atasoy da deniz kirliliğine karşı belediye olarak tıbbi atık konteynırları oluşturulduğunu ve kıyılara, plajlara yerleştirildiklerini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 7 Nisan'da tek kullanımlık ürün atıklarıyla ilgili genelde yayımladı. Çevreci dalış eğitmeni Yıldız Alemdar da halkın atıklar konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Alemdar, "İnsanlar bireysel olarak bir şeyler değiştirir, devlet de yasal zorunluluk getirirse umut ediyorum, gelecek bizim çocuklarımız için biraz daha aydınlık olabilir" diyor. Plastik atık kirliliği pandemi sürecinden önce de Türkiye için ciddi bir sorundu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Haziran 2019 raporuna göre Akdeniz'e en çok plastik Türkiye'den atılıyor. Rapora göre Türkiye'den günde 144 ton, İspanya'dan günde 126 ton, İtalya'dan da günde 90 ton plastik denize atılıyor. WWF, Nisan 2020 raporunda pandemiyle birlikte artan tek kullanımlık ürün atıklarıyla ilgili şu uyarıyı yaptı: "Kullanılan maskelerin yalnızca %1'i doğru çöpe atılmaz ve doğaya karışırsa bunun sonucunda her ay yaklaşık 10 milyon maske çevreyi kirletebilir. Her maskenin 4 gram ağırlığında olduğu düşünüldüğünde, bu doğaya 40 bin kg plastiğin karışmasıyla sonuçlanabilir." BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu çevreci dalgıçlarla Antalya, Lara açıklarında dalıp deniz kirliğini görüntüledi. Haber: Çağıl Kasapoğlu Kurgu: Osman Kaytazoğlu Su altı görüntüleri: Alican Abacı
Akdeniz'e en çok plastik atık Türkiye'den
Dalış eğitmeni İsa Alemdar, su altına en çok petrol ve petrol benzeri ürünler gördüklerini ve doğada kaybolmalarının çok zor olduğunu söylüyor.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü ve Antalya Belediyesi Çevre Kurulu üyesi Lokman Atasoy da deniz kirliliğine karşı belediye olarak tıbbi atık konteynırları oluşturulduğunu ve kıyılara, plajlara yerleştirildiklerini ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 7 Nisan'da tek kullanımlık ürün atıklarıyla ilgili genelde yayımladı.
Çevreci dalış eğitmeni Yıldız Alemdar da halkın atıklar konusunda bilinçlenmesi gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Alemdar, "İnsanlar bireysel olarak bir şeyler değiştirir, devlet de yasal zorunluluk getirirse umut ediyorum, gelecek bizim çocuklarımız için biraz daha aydınlık olabilir" diyor.
Plastik atık kirliliği pandemi sürecinden önce de Türkiye için ciddi bir sorundu.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Haziran 2019 raporuna göre Akdeniz'e en çok plastik Türkiye'den atılıyor.
Rapora göre Türkiye'den günde 144 ton, İspanya'dan günde 126 ton, İtalya'dan da günde 90 ton plastik denize atılıyor.
WWF, Nisan 2020 raporunda pandemiyle birlikte artan tek kullanımlık ürün atıklarıyla ilgili şu uyarıyı yaptı:
"Kullanılan maskelerin yalnızca %1'i doğru çöpe atılmaz ve doğaya karışırsa bunun sonucunda her ay yaklaşık 10 milyon maske çevreyi kirletebilir. Her maskenin 4 gram ağırlığında olduğu düşünüldüğünde, bu doğaya 40 bin kg plastiğin karışmasıyla sonuçlanabilir."
BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu çevreci dalgıçlarla Antalya, Lara açıklarında dalıp deniz kirliğini görüntüledi.
Haber: Çağıl Kasapoğlu
Kurgu: Osman Kaytazoğlu
Su altı görüntüleri: Alican Abacı
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