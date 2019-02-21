"Türkiye’de deprem üretebilecek diri fay sayısı 485"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Ayvacık depreminin olası Marmara depremini tetiklemesinin mümkün olmadığını belirterek, Türkiye’de deprem üretebilecek diri fay sayısının 485 olduğunu ve 68 ilin sınırından aktif fay hattı geçtiğini söyledi. Çanakkale’nin Ayvancık ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem akıllara olası Marmara depremini getirdi. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar artçı depremlerin sürebileceğini söyledi. Tatar, "Çanakkale ilimiz Ayvacık ilçesi civarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin odak derinliği yaklaşık 5 kilometre civarında sığ deprem diyebileceğimiz bir deprem, depremi takiben şu saate kadar yaklaşık 15-20 saatte 50 civarında artçı depremler meydana geldiğini görüyoruz. Bu artçı depremler ana şokun kuzey doğusunda yoğunlaşmış durumda bunların içerisinde baktığımızda şuana kadar meydana gelen en büyük artçı deprem 3.6 büyüklüğünde beklenen bir durum özellikle 5 büyüklüğündeki bir depremden sonra önümüzdeki günlerde 4 ve üzeri büyüklüğünde bir takım artçı depremlerin olması mümkün bu tabi depremi meydana getiren fay tabi 2017 yılının Şubat ayında 6 Şubat’ta daha batıda meydana gelen depremle aynı fay üzerinde olan bir kuşak 2017 yılının Şubat ayında 5.3 büyüklüğünde Ayvacık’ın bu kez batısında bir deprem meydana gelmiş bu deprem uzun süre artçı sarsıntılar ile devam etmiştir. Yaklaşık 2-3 ay sonra bu sarsıntılarda sona ermiştir. Burada da benzer bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle bu artçı sarsıntılar bir süre daha edebilir. Yapılacak olan şey vatandaşların paniğe kapılmadan, hasar görmüş binalardan biraz uzakta bulunarak özellikle artçı depremlerin olduğunu hissettiklerinde olabildiğince güvenli yerlerde kendilerini tutarak bu süreci atlatmaları mümkün" dedi.

"Marmara depremini tetiklemesi mümkün değil"

Ayvacık’ta meydana gelen deprem sonrası akıllara olası Marmara depreminin geldiğini ifade eden Tatar, "Marmara Denizi içerisinde 1999 depreminden sonra kırılmayan bir takım aktif faylar var. Marmara Depremi olarak adlandırabileceğimiz olası deprem ile dün Ayvacık’ta meydana gelen depremin bir ilgisi yok. Tamamen farklı bir kuşak üzerinde, tamamen farklı bir fay üzerinde olduğu için bu meydana gelen Ayvacık depreminin olası Marmara depremini oluşturacak fayları tetiklemesi mümkün değil" diye konuştu.

"5.5 şiddetinde deprem üretebilecek 485 civarında fay var"

Türkiye’de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek diri fay sayısının 485 civarında olduğunu anlatan Tatar, "Bu çok ciddi bir rakam depremler her zaman oluyor. Bir bölümünü biz hissediyoruz. 4.5 ve üzerindeyse hissetmek daha da rahat olabiliyor. Ama bir deprem 5.5 ve üzerinde meydana geliyorsa bu aynı zamanda yer kabuğunda kırılmalarda meydana getirebiliyor. Yüzeyde artık o kırıkları görebiliyoruz. Bu tabi ayrı bir tehlike biz buna yüzey faylanması tehlikesi adını veriyoruz. Dolayısıyla bugün 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan aktif fayların sayısı ülkemizde 485 olarak saptanmış durumda bu tabi daha da artabilir çalışmalar ilerledikçe ve bir başka bununla bağlantılı olarak bir hususta sınırları içerisinde diri fay geçen il sayımız ise 68, Türkiye’de 81 vilayet var bunlardan 68’inden bir şekilde sınırları içerisinden aktif fay geçiyor" diye konuştu.

