"Türkiye'de disiplinli çalışmayı, zorluklarla mücadeleyi öğrendik"

Temirbekova, mezun olduktan sonra Türkiye'de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde araştırma görevlisi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatında (TÜRKSOY) Genel Sekreter asistanı ve yayın sorumlusu olarak çalıştı.

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünü 1993'te kazanan ve 2000'de mezun olan Temirbekova, daha sonra aynı üniversitede İşletme anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde devlet bursu ile Türkiye üniversitelerinde eğitim gören binlerce Kazakistanlı mezun, ülkelerinde bakan, diplomat, banka ve ulusal şirket yöneticisi, rektör gibi kamu ve özel sektörün önemli pozisyonlarında görev yapıyor.

ALİİA RAİMBEKOVA - Türkiye'nin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için başlattığı Büyük Öğrenci Projesi'yle Ankara'da eğitim gören Janar Temirbekova, ülkesi Kazakistan'da üniversite rektörü olarak hizmet ediyor.

2010'da ülkesine dönen ve çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışan Temirbekova, 2017'den bu yana Avrasya Teknoloji Üniversitesinde rektör olarak görev yapıyor.

Temirbekova AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve çeşitli alanlarda yardım elini uzatan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirterek, "Türkiye o yıllarda (1991'den itibaren) Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle yakın ilişkiler kurdu. Bu bağlamda yapılmış en başarılı ve uzun vadeli projelerin başında şüphesiz Büyük Öğrenci Projesi geliyor." dedi.

Proje sayesinde kendisinin de Türkiye'de eğitim alma imkanı bulduğuna işaret eden Temirbekova, okuduğu üniversitede mesleğine ve bilime düşkün hocalar sayesinde yüksek kalitede eğitim alarak farklı konularda bilimsel araştırma yapmayı öğrendiğini ve neticede liderlik ve iş değerleri üzerine oldukça önemli araştırmalar yaptığını dile getirdi.

Temirbekova, üniversitede aldığı eğitim ve çalışma disiplinin iş hayatında başarılı olmasına katkı sağladığını ifade ederek, "Hocalarımız, bize en üst kalite standartlarında çalışmayı ve gayret etmeyi öğretti." şeklinde konuştu.