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Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ‘Doğum İstatistikleri, 2018’ rakamlarına göre doğurganlık hızının Türkiye’de en düşük olduğu il 1,3 çocuk ile Gümüşhanee oldu.

Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ‘Doğum İstatistikleri, 2018’ rakamlarına göre doğurganlık hızının Türkiye’de en düşük olduğu il 1,3 çocuk ile Gümüşhanee oldu. Kentte yaşayanlar, bu durumu ekonomik zorluklara bağlayarak insanların çocuk yapmak istemediklerinden yakındı.
TÜİK tarafından açıklanan ‘Doğum İstatistikleri, 2018’ rakamlarına göre Gümüşhane'de geçen yıl bin 165 bebek dünyaya geldi. Bir önceki yıla göre kentte bu oran yüzde 7,5 oranında azaldı. Rakamlara göre bir kadının doğurgan olduğu dönemde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden ‘toplam doğurganlık hızı’ 1,3 çocuk olan Gümüşhane bu rakamla Türkiye'de bu oranın en düşük olduğu şehir oldu.
GÜMÜŞHANELİLER KONUŞTU
Gümüşhaneliler, 1,3 çocuk ile toplam doğurganlık hızının en düşük il olma durumunu ise ekonomik zorluklara bağladı.
Kentte esnaf olan, 2 çocuk annesi Mürüvvet Susan Ciğerci, Gümüşhane’nin coğrafi şartlardan dolayı insanların geçim sıkıntısı çektiği için bakamayacakları çocukları yapmak istemediklerini söyledi. Ciğerci, “Şehir olarak zaten tarımda, hayvancılıkta ve sanayide sıkıntılarımız var. Bunlardan dolayı insanlar doğurganlıktan çekiniyorlar. Çünkü kendileri çok zor geçiniyorlar. Geçim sıkıntısı çekmeleri nedeniyle, yeni bir çocuğun masrafı, külfeti çok fazla olduğu için doğurganlık azalıyor. 1 veya 2 çocukta sınırlı kalıyorlardır. Bulunduğum bölge itibariyle alım gücüm biraz daha iyi olmasına rağmen iki çocuktan fazlasını düşünmüyorum. İş hayatında olan bir kadın uzun süre meslek yaşantışına devam ettiği için çocuğa ayıracak vakti kalmıyor. Bu nedenle bakamayacağı çocuğu da doğurmak istemiyor” dedi. Gümüşhane’de yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Çelik ise “Gümüşhane çok fazla ekilip, biçilen bir memleket değil. Memur memleketi. İnsanlar ne ile çocuk bakacak? Asgari ücret belli. Herkes bakabileceği kadar çocuk yapmayı düşünüyor” diye konuştu. Ayşe Meydan, insanların kendilerine güvenmedikleri için çocuk yapmaktan korktuklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il GümüşhaneTürkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il GümüşhaneTürkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il GümüşhaneTürkiye'de doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane

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