KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de duyulan sıkıntılar, KKTC'de de duyuluyor. Bu sıkıntılar karşısında daha ciddi şekilde durmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Yeni Alanya Gazetesi ve DİM TV'nin birinci yıl dönümü dolayısıyla ilçeye gelen Ataoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti.

Ataoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC ile Alanya arasındaki gemi seferlerinin 5 yıl sonra başlamasının önemli olduğunu söyledi.

Alanya ile KKTC arasında turizmde iş birliğinin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Ataoğlu, Alanya'nın kış turizminde de turist sayısında artış yakalaması gerektiğini belirtti.

KKTC'de kış döneminde de turist hareketliliğini başardıklarına dikkati çeken Ataoğlu, "İki ülke arasında geçmişten bugüne uzanan bağlar var ve bu devam ediyor. Bizim görevimiz bu köprünün ayaklarını daha da sağlamlaştırmak. Böylece iki ülke ve Alanya'nın ekonomisine katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.