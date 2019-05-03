Türkiye'de e-ticaret pazarı 60 milyar liraya ulaştı

Son yıllarda özellikle KOBİ'lerin iş yetkinliği, kurumsallaşması, markalaşması ve dijitalleşmesi için etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Turan, "KOBİ'lerin daha çok teknolojiyi kullanıp, daha çok nitelikli insan kaynağını çekip, markalı üretim yaparak, ihracatını artırmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten ekonominin bel kemiği KOBİ'lerdir. KOBİ'lerin özellikle uluslararası arenada rekabet gücünü artırmamız lazım. Son iki yıldır, önümüzdeki dönemde odağımıza dijitalleşmeyi aldık." diye konuştu.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin ekonomide önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücünün artık e-ticaret ve e-ihracat olduğunu belirterek, "Türkiye'de e-ticaretin toplam pazar büyüklüğü, yıllık ortalama yüzde 31'lik artış kaydediyor. 2018 yılında yüzde 42 büyüme kaydeden pazar, 60 milyar liralık hacme ulaştı" dedi.

"Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracat. Türkiye'de e-ticaretin toplam pazar büyüklüğü, yıllık ortalama yüzde 31'lik artış kaydediyor. 2018 yılında yüzde 42 büyüme kaydeden pazar, 60 milyar liralık hacme ulaştı. 60 milyar liralık e-ticaret satış hacmine sahip ülkemizde, 2020 yılına kadar e-ihracatta da yüzde 12'lik büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. 2018'de 2,8 trilyon doları aşan global e-ticaret satış hacminin de 2020 yılına kadar 3,4 trilyon doları bulacağı öngörülüyor."

- "e-ihracata da odaklanılması gerekir"

Türkiye'nin dijitalleşmeyi genç nüfusuyla kolaylıkla başarabileceğini ifade eden Turan, "Ülkemizde yeni jenerasyonla, yeni kuşakla özelikle e-ticaret payı gittikçe artıyor. Türkiye'de e-ticaretin perakende satıştan aldığı toplam pay yüzde 4 mertebelerinde. Dünyada ise yaklaşık yüzde 10 civarlarında. Ülkemiz bu konuda genç ve dinamik olduğu için gelişimlere çok uygun. Çok çabuk adapte olup, dünya ortalamalarını yakalayabileceğimizi tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.