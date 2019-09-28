Türkiye'de Eczacılık: Mezun Çok İstihdam Yok

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre eczacılık fakültelerinden 2020 yılında 2 bin, 2021 yılında 2 bin 300, 2022 yılında ise 2 bin 600 civarında eczacının mezun olması bekleniyor. Eczacılık fakültelerinin 2019 yılı kontenjanına ise 3 bin 500 öğrenci kabul edileceği tahmin ediliyor. Bu durumun eczacılıkta istihdam sorununa yol açmasına kesin gözüyle bakılıyor ve bu mesleği icra edenlerin yanısıra eczacılık fakültelerinde okuyan öğrencileri de endişeye sevk ediyor.
Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun kuruluş günü olan 25 Eylül her yıl Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanıyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, VOA Türkçe’ye ilaç fiyatlarını belirleyen dinamik etkenlerle, eczacılıktaki istihdam sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Türkiye’deki ilaçların çoğu Avrupa’dan daha ucuz”
İlaç fiyatlarının Türkiye’de bir çok ülkeyle kıyaslandığında çok yüksek olmadığını vurgulayan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, referans fiyat uygulamasıyla Avrupa’nın en ucuz beş ülkesinin fiyatlarını baz aldıklarını açıkladı. Ercanlı, “Burada en önemli husus SGK’nın Türkiye’de çok geniş bir ağa sahip olması ve halkın neredeyse tamamının kapsayıcı bir sağlık sigorta sisteminden dolayı geri ödemesinin kurumlar tarafından yapılıyor olması. Bu nedenle ilaçların fiyatların belirlenmesinde birçok dinamik etken var” dedi.
İlaç fiyatlarını belirleyen tek bir yer olmadığını açıklayan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Sadece uluslararası piyasalar değil, tüketim hızı, Sağlık Uygulama Tebliği gibi uygulamalarla ilaç fiyatları belirleniyor. Bu anlamda bazı ilaçlar çok yüksek fiyatlandırılabilirken bazı ilaçlar da dünya standartlarının çok gerisinde fiyatları olabiliyor. O anlamda burada Sağlık Bakanlığı belirleyici. Bunda ne sanayi ne de diğer paydaşlar fazla belirleyici olamıyorlar” dedi.,
“İleride ciddi istihdam sorunu yaşanabilir”
Şu an Türkiye’de çok sayıda eczacılık fakültesi açıldığını, eczacılık fakültelerinin sayısı 50’yi aştığını söyleyen Ercanlı, meslek için en temel sorunun bu olduğunu belirtti. Taner Ercanlı, “İleride genç meslektaşlarımız için çok ciddi bir problem yaşanabilir. Bunun temel sebebi de Avrupa standartlarının çok üzerinde fazla sayıda fakülte açılması ve bu fakültelerin birçoğunda yeterli öğretim görevlisi bulunmayışı ve maalesef bunların eczacılık eğitimine akredite olmayışı. Bu gibi sıkıntılar önümüzdeki günlerde ciddi bir eczacı mezun sayısı ve sonrasında da istihdam problemini getirecek. Günümüz şartlarına baktığımız zaman eczacı sayımızda çok ciddi bir aşırılık yok ancak sınıra dayanmış durumda. Yeni mezunların gelmesiyle bu denge tersine dönecek, bunu biz ciddi bir tehlike olarak görüyoruz” dedi.
Eczacılık fakültelerinde okuyan öğrenciler ise mesleklerinin geleceği konusunda endişe taşısalar da “yalnızca eczane açmıyoruz, mesleği icra edeceğimiz farklı dallara yöneliriz” düşüncesi taşıyorlar.
Mezunlar da şikayetçi
“Eczacılar ve Eczaneler Hakkında değişiklik yapan 6308 Nolu Yasa” ile zorunlu kılınan yardımcı eczacılık uygulaması meslek örgütlerini endişeye sevk etmişti.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi ve Ankara Eczacı Odası’nda SEO olarak çalışan Merve Semerci ise mezun olan bazı arkadaşlarının yardımcı eczacılık yaptığını belirtiyor. Henüz hiçbir şeyin net olmadığını kaydeden Merve Semerci, “Ben fakülteye girdiğimden beri açıkçası eczane açmayı düşünmediğimden yardımcı eczacılık yapmayı da düşünmüyorum. Ama bir yandan eczacıların istihdam edilmesi açısından çok önemli bir adım belki de. İstihdamı iyileştirecek her şeye varım ben. Çünkü çok fazla mezun veriyoruz. 2003’te 8 tane olan eczacılık fakültesi 50’ye ulaşmış durumda. Bu kadar eczacılık fakültesi varken istihdam için bir şeyler yapmak gerekiyor” dedi.
Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu Başkanı Batuhan Çağlayan, eczacılığın yetkin bir meslek grubu olduğunu kimsenin tam anlamıyla bilmediğini savunuyor. Fakülteye girince ailelerin aklına “tamam eczane hazır” düşüncesinin yerleştiğini söyleyen Batuhan Çağlayan, “Fakülteye girdikten sonra sadece eczane açamadığımızı aslında çok farklı alanlarda rol alabileceğimizi, Ar-Ge olsun üretim geliştirme, kalite kontrol olsun bakanlıklar, il-ilçe sağlık müdürlükleri olsun iş imkanı bulabildiğimizi öğrenmiş olduk. Ben de eczane açacağım diye geldim ama şu an çerçeve çok geniş nerede iş bulabilirim artık çok daha geniş bir çerçeveden bakabiliyoruz” dedi.
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