Türkiye'de Eczacılık: Mezun Çok İstihdam Yok

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre eczacılık fakültelerinden 2020 yılında 2 bin, 2021 yılında 2 bin 300, 2022 yılında ise 2 bin 600 civarında eczacının mezun olması bekleniyor. Eczacılık fakültelerinin 2019 yılı kontenjanına ise 3 bin 500 öğrenci kabul edileceği tahmin ediliyor. Bu durumun eczacılıkta istihdam sorununa yol açmasına kesin gözüyle bakılıyor ve bu mesleği icra edenlerin yanısıra eczacılık fakültelerinde okuyan öğrencileri de endişeye sevk ediyor.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun kuruluş günü olan 25 Eylül her yıl Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanıyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, VOA Türkçe’ye ilaç fiyatlarını belirleyen dinamik etkenlerle, eczacılıktaki istihdam sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye’deki ilaçların çoğu Avrupa’dan daha ucuz”

İlaç fiyatlarının Türkiye’de bir çok ülkeyle kıyaslandığında çok yüksek olmadığını vurgulayan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, referans fiyat uygulamasıyla Avrupa’nın en ucuz beş ülkesinin fiyatlarını baz aldıklarını açıkladı. Ercanlı, “Burada en önemli husus SGK’nın Türkiye’de çok geniş bir ağa sahip olması ve halkın neredeyse tamamının kapsayıcı bir sağlık sigorta sisteminden dolayı geri ödemesinin kurumlar tarafından yapılıyor olması. Bu nedenle ilaçların fiyatların belirlenmesinde birçok dinamik etken var” dedi.