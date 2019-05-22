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Türkiye'de eğitim alan Özbek ülkesinde siyasi parti başkanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

Türkiye'de eğitim alan Özbek ülkesinde siyasi parti başkanı oldu

Türkiye'de üniversite eğitimi alan Özbek Alişir Kadirov, Özbekistan'da Milli Yükseliş Demokrat Partisi Başkanlığına seçildi.

Özbekistan Parlamentosunun alt kurulu Yasama Meclisinde 36 milletvekiliyle en çok sandalyeye sahip ikinci siyasi parti olan Milli Yükseliş Demokrat Partisi kurultayı Taşkent'te gerçekleştirildi.

Parti Başkanı Sarvar Atamuradov'un başka bir göreve atanmasının ardından yapılan olağanüstü kurultayda Milli Yükseliş Demokrat Partisi Genel Başkanlığa Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1997 yılında mezun olan Alişer Kadirov seçildi.

Milli Yükseliş Partisinden 2015'te Özbekistan parlamentosuna milletvekili seçilen Kadirov, milletvekili görevinin yanı sıra bakanlık statüsünde olan Maneviyat ve Aydınlanma Ulusal Merkezine başkanlık da yapıyordu. 1975 doğumlu Kadirov, ayrıca Özbekistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri arasında yer alıyor.

1995 yılında kurulan Milli Yükseliş Demokrat Partisi'nin Özbekistan parlamentosunun alt kurulu olan ve 150 sandalyeden oluşan Yasama Meclisi’nde 36 milletvekili bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Özbekistan milletvekili Alişer Kadirov

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