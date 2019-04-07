Türkiye'de eğitim aldı, Kazakistan'da Türk halk oyunlarını öğretiyor

Yüksek lisans için Türkiye'ye gittiğinde dans kurslarına devam ettiğini aktaran Musatayeva, "Kazak halk danslarında ellerin güzelliği gösterilirken, Türk danslarında ayaklara önem veriliyor. Bu nedenle başta biraz zorlandım, daha sonra başardım." dedi.

Musatayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'da YEE'de Türkçe öğrenmeye başladığında Türk kültürüne, özellikle de halk oyunlarına ilgi duyduğunu, Türk danslarının çok hareketli, coşkulu ve dinamik olmasının ilgisini çektiğini söyledi.

Kazakistan'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olan Musatayeva, 2010'da YEE'de Türkçe öğrendi. Musatayeva 2016'da da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Nur Sultanlı 30 yaşındaki Musatayeva, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) açtığı Türk halk oyunları kursunda bir yıldır dans eğitmeni olarak çalışıyor.

Geçen yıl ülkesine döndüğünü ve şu an bir rehabilitasyon merkezinde sosyal hizmet görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Musatayeva, aynı zamanda YEE'de Türk halk oyunları eğitmenliği yaptığını kaydetti.

- "Kendimi Türk dans kültürünü tanıtan bir temsilci olarak görüyorum"

Musatayeva, "Türk halk oyunlarını oynamaktan büyük zevk alıyorum ve kendimi Türk dans kültürünü tanıtan, anlatan ve gösteren bir temsilci olarak görüyorum." dedi.

Türk halk danslarının ülkesinde fazla bilinmediğine işaret eden Musatayeva, "Türk danslarının tanıtılması gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda YEE'ye büyük görev düşüyor." şeklinde konuştu.

Musatayeva, YEE'nin açtığı dans kurslarını hobi ve profesyonel gruplar olarak ikiye ayırdıklarını söyleyerek "Türk dansının ritmi Kazak halk dansından biraz farklı olduğu için başta herkes zorlanıyor ancak kısa sürede öğreniyorlar." ifadesini kullandı.

Kurslara 30 civarında kişinin katıldığını aktaran Musatayeva, Türk halk danslarını merak edenlerin sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

Musatayeva, gelecekte ayrı bir dans stüdyosu açmayı planladığını ifade ederek "Nur Sultan'da bildiğim kadarıyla başka Türk halk oyunları hocası yok. Türkiye'de edindiğim tecrübeyi buradakilerle paylaşmak istiyorum." dedi.

