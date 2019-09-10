HABER

"Türkiye'de eğitimin yol haritasını belirliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: - "Türkiye'de eğitimin yol haritasını belirliyoruz. Türkiye'de bundan böyle kısa sürelerde değişimler, sürprizler olmasın ve Türkiye'nin eğitimi belli bir raya otursun, belli bir damarı olsun, belli bir omurgası olsun, o omurga üzerinden bizden sonra gelenler de yürüsün istiyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Türkiye'de eğitimin yol haritasını belirliyoruz. Türkiye'de bundan böyle kısa sürelerde değişimler, sürprizler olmasın ve Türkiye'nin eğitimi belli bir raya otursun, belli bir damarı olsun, belli bir omurgası olsun, o omurga üzerinden bizden sonra gelenler de yürüsün istiyoruz." dedi.

Safran, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ziyaretinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli eğitimde en büyük hedeflerinin kaliteyi yükseltmek olduğunu belirtti.

Okullar arasındaki farkı daraltmaya çalıştıklarına işaret eden Safran, "Okullar arasındaki performans farklarını ne kadar iyi daraltabilirsek ülkede sınav baskısını ortadan kaldırırız." diye konuştu.

- "Bu krediyi bizim iyi kullanmamız gerekiyor"

Gelecek 10 yılda Türkiye'de gerek liseye geçişte, gerekse üniversiteye geçişte sınavı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir sisteme doğru gitmek istediklerinin altını çizen Safran, şunları dile getirdi:

"Kaliteli üniversiteler, kaliteli liseler, kaliteli meslek liseleri, kaliteli ilköğretim temel eğitim okulları açarak artık Türkiye'nin 30-40 yıl önceki gibi mahallesindeki okulundan mezun olan, burada otururken 20 kilometre öteye gitmeyen bir sisteme doğru Türkiye'yi çekmek istiyoruz. Hedef budur. Zaten Milli Eğitim Bakanlığının genel görünümü de genel yapması gereken iş de ülkenin geleceğinin tasarlanmasıdır. Biz bu tasarlamayı yapmak için buradayız. Bu anlamda bizi bu göreve getiren Cumhurbaşkanına son derece minnet borçluyuz. Kendimizi başarılı olmak zorunda hissediyoruz. Çünkü bize çok büyük kredi sağlandı. Bu krediyi bizim iyi kullanmamız gerekiyor. Sağ olsun her konuda da destek veriyor. Bu iyi bir koro, iyi bir frekans. İyi bir işbirliği içinde bir bütüncül yaklaşımla ülkenin geneli anlamında eğitim sorunlarını çözmek istiyoruz. Bu biraz zaman alacaktır."

Eğitimin birden bire bir proje veya reform yaparak netice alınacak bir konu olmadığına vurgu yapan Safran, şunları kaydetti.

"Bu biraz uzun soluklu bir şey. İnşallah bizim zamanımızda olur. Biz olmazsak bizden sonrakilere en azından yol haritası olan bir stratejik hedef belirliyoruz, bir vizyon belirliyoruz. Türkiye'de eğitimin yol haritasını belirliyoruz. Türkiye'de bundan böyle kısa sürelerde değişimler sürprizler olmasın ve Türkiye'nin eğitimi belli bir raya otursun, belli bir damarı olsun, belli bir omurgası olsun, o omurga üzerinden bizden sonra gelenler de yürüsün istiyoruz."

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Şahin: "Bu terörle mücadelede devletimize verilmiş olan en önemli destektir"Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Şahin: "Bu terörle mücadelede devletimize verilmiş olan en önemli destektir"
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, taslak üye listesini açıkladıAvrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, taslak üye listesini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
eğitim inebolu ilçesi KASTAMONU Milli Eğitim Bakan Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu atandı

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacağını açıkladı

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım

Bülent Arınç'tan Ahmet Türk yorumu: Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biri

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.