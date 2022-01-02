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Türkiye'de ekmeklik buğday ve arpaya zam

02.01.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de enerji fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi.

Türkiye'de ekmeklik buğday ve arpaya zam

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yapıldığını duyurdu.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasayı regüle etmek için sattığı ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptı. ANKA'nın haberine göre, besici ve yetiştiricilere 2050 TL/Ton'dan satılan arpa fiyatı Ocak ayı itibariyle 2550 TL/Ton'a, un ve bulgur fabrikalarına 2625-2675 TL/Ton'dan satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3225 – 3275 TL/Ton’a çıkarıldı.

"Hammadde fiyatları arttı"

2022'nin ocak ayı için 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa açtığını açıklayan TMO, "Artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere temmuz ayından itibaren 'Yem Regülasyon Çalışması' kapsamında satışlara başlanmış, eylül ayı itibariyle de 'Un Regülasyon Çalışması' kapsamında un sektörüne yönelik ekmeklik buğday satışlarına başlanmıştır. 2022 yılı ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edilecek olup bu kapsamda; kuruluşumuzca arpa satışlarımız 2 bin 550 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilerimize, ekmeklik buğday satışlarımız 3 bin 275-3 bin 225 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak un fabrikalarına ve bulgur fabrikalarına, makarnalık buğday satışlarımız 3 bin 950-3 bin 900 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak bulgur fabrikalarına, mısır satışlarımız 2 bin 950 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak kanatlı hayvan besici yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.) ve büyükbaş yetiştiricilerine (24 aydan büyük dişi büyükbaş) yönelik yapılacaktır" açıklaması yaptı.

İç ve dış piyasaların dikkatle ve güncel olarak takip edildiğini açıklayan TMO, ürün arzının kesintisiz devam etmesi için stokların takviye edildiğini ve gerekli planlamanın yapılmış olduğunu duyurdu.

ANKA,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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