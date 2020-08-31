Türkiye'de Ekonomideki Tarihi Küçülmeye Rağmen İş Dünyası Umutlu

Albayrak, ‘‘Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli. Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz’’ dedi.

Türkiye’nin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha az küçüldüğüne dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin yılı benzerlerinden pozitif ayrışarak kapatacağını iddia etti.

Albayrak: ‘‘Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız’’

Corona virüsü salgını kaynaklı bu küçülme, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleşen ikinci en büyük, üç aylık dönem küçülmesi olarak kayıtlara geçti.

2018’in dördüncü çeyreğiyle, 2019’un ilk iki çeyreğinde küçülen Türkiye ekonomisi, 2019’un üçüncü çeyreğinden başlayan üç çeyrek süren büyümenin ardından 2020 yılının ikinci çeyreğinde yeniden küçüldü. Küçülme oranı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 oldu.

Finans ve sigorta sektörü büyürken hizmetler ve sanayi sektörleri küçüldü

TÜİK’in temel aldığı 10 iktisadi işkolundan dördü, 2020 yılının ikinci çeyreğini büyümeyle kapatırken altısı küçülme yaşadı. En yüksek büyüme yüzde 27,8’le finans ve sigorta faaliyetlerinde görülürken onu yüzde 11’le bilgi ve iletişim hizmetleri, yüzde 4’le tarım orman ve balıkçılık ve yüzde 1,7’le gayrimenkul faaliyetleri takip etti.

En büyük küçülme yüzde 25’le hizmetler sektöründe meydana gelirken onu yüzde 18’le diğer hizmet faaliyetleri, yüzde 16,5’le de sanayi sektörü izledi.

Son 10 çeyrekteki en düşük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL’ye ulaşmış olsa da ABD doları bazında bakıldığında 175,2 milyardan 153,2 milyara düştüğü görülüyor.

Bu miktar da son 10 çeyrektir ABD Doları bazında en düşük miktar olarak öne çıkıyor.

İTO Başkanı: ‘‘Türkiye, ekonomide virüsün önünü kesti, ibre üçüncü çeyrekte yukarı doğru’’