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"Türkiye'de en az 100 bin Rus var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Başkatibi ve Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko: - "Ticaret önemli ama benim için ikinci sırada, siyaset ve kültür daha önemli bence. Türkiye'de en az 100 bin Rus var"

İZMİR (AA) - Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Başkatibi ve Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko, Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin "Ticaret önemli ama benim için ikinci sırada, siyaset ve kültür daha önemli bence. Türkiye'de en az 100 bin Rus var." dedi.

Sotniçenko, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından DEÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye-Rusya İlişkileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, DEÜ'de "Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü"nün olduğunu belirterek, bunun kendilerini çok memnun ettiğini anlattı.

Özellikle turizm ve ticaret sektöründe Türkiye'de Rusça bilmenin önemini vurgulayan Sotniçenko, Türkçe ve İngilizceden sonra Rusçanın Türkiye'de yaygınlaştığını ifade etti.

- Akkuyu Nükleer Santrali ve S-400 füzeleri

Sotniçenko, Türkiye ile Rusya arasında son zamanlarda Türk Akımı, S-400 füzeleri, Akkuyu Nükleer Santrali gibi çok önemli projelerin gerçekleştiğini kaydetti. Sotniçenko, özellikle Türkiye'nin S-400 füzelerini dış baskılara rağmen almasının çok önemli olduğunu belirterek "S-400'ün alınması Türkiye'nin bağımsızlık işaretidir." dedi.

Sotniçenko, "Suriye'nin daha önce Türkiye ve Rusya arasında bir çatışma sebebi" olduğunu ama şimdi bir işbirliği sahasına dönüştüğüne dikkati çekti. Sotniçenko, "Çünkü biz, Türkiye ve Rusya olarak bölgede savaş istemiyoruz. Biz çok yakınız, burada yaşıyoruz. İnşallah bu savaşı bitireceğiz. Ama başka ülkeler istemiyorlar bunu." diye konuştu.

- Rusya-Türkiye Kültür Yılı

İki ülke arasında çok taraflı ilişkiler olduğunu aktaran Sotniçenko, Gazprom şirketinin St. Petersburg şehrindeki merkez binası, St. Petersbug-Moskova otobanı gibi Rusya'daki en önemli inşaat projelerini Türklerin yaptığını kaydetti.

2019 yılının "Rusya-Türkiye Kültür Yılı" olarak ilan edildiğine işaret eden Sotniçenko, 2018'de 5 milyondan fazla Rus turistin Türkiye'ye geldiğini, bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artacağını bildirdi.

Yirminci yüzyılın başlarında Rus-Türk ilişkilerinin Atatürk sayesinde geliştiğini, Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye silah ve altın yardımı yaptığını söyleyen Sotniçenko, şöyle devam etti:

"Ticaret önemli ama benim için ikinci sırada, siyaset ve kültür daha önemli bence. Türkiye'de en az 100 bin Rus var. Ayrıca, bu sene ülkeler arasında karşılıklı kültür yılı. Karşılıklı pek çok sanatsal ve kültürel faaliyet gerçekleşecek. 8 Nisan'da Moskova'da Truva oyunu sahne alacak."

DEÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, Türkiye'ye gelen Rus turistlerin sayısının artmakta ve ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu, bu yüzden Türkiye'de Rus diline talebin de arttığını, üniversitelerindeki Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne kısa zamanda öğrenci almaya başlayacaklarını ifade etti.

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DEÜ Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko Konferans Rus Dili ve Edebiyatı türkiye rusya ilişkileri

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