İZMİR (AA) - Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Başkatibi ve Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko, Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin "Ticaret önemli ama benim için ikinci sırada, siyaset ve kültür daha önemli bence. Türkiye'de en az 100 bin Rus var." dedi.

Sotniçenko, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından DEÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye-Rusya İlişkileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, DEÜ'de "Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü"nün olduğunu belirterek, bunun kendilerini çok memnun ettiğini anlattı.

Özellikle turizm ve ticaret sektöründe Türkiye'de Rusça bilmenin önemini vurgulayan Sotniçenko, Türkçe ve İngilizceden sonra Rusçanın Türkiye'de yaygınlaştığını ifade etti.

- Akkuyu Nükleer Santrali ve S-400 füzeleri

Sotniçenko, Türkiye ile Rusya arasında son zamanlarda Türk Akımı, S-400 füzeleri, Akkuyu Nükleer Santrali gibi çok önemli projelerin gerçekleştiğini kaydetti. Sotniçenko, özellikle Türkiye'nin S-400 füzelerini dış baskılara rağmen almasının çok önemli olduğunu belirterek "S-400'ün alınması Türkiye'nin bağımsızlık işaretidir." dedi.