Türkiye'de en çok 'aşk'ı ifade eden kırmızı gül satılıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, Türkiye'de en çok tercih edilen çiçeğin kırmızı gül olduğunu belirterek, "Her sene en çok aşkı ifade eden kırmızı gül satılıyor" dedi.

Türkiye genelinde 1200 üyesiyle çiçekçilik sektörünün gelişmesine katkı sağlamak için faaliyet gösteren TÇB'nin organize ettiği 'Geleneksel Çiçekçiliğin En'leri ödül töreninin 5'incisi ve gala yemeği Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen TÇB üyesi çiçekçiler programa katıldı. Çiçekçiliğin gelişmesi ve daha kaliteli ürünler ortaya çıkması için yapılması gerekenlerin de tartışıldığı programda, çiçekçilik sektörüne dair tüm gelişmeler değerlendirildi.

Eğitim programı sonunda TÇB Başkanı İsmail Başaran ve yönetim kurulu üyeleriyle 500'e yakın çiçekçinin katılımıyla gala yemeği ve ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye'de çiçekçiliğin en iyilerinin seçildiği gecede 7 ana kategori ve 8 alt kategori olmak üzere 15 kategoride ödüller sahiplerine verildi.

Gece sonunda çiçekçilerin hünerlerini sergilediği ve geleneksel hale gelen 'Çiçek Şov' yapıldı. Şova katılan 10 yarışmacı gözlerini kapatarak, yanlarında bir yardımcıyla en iyi çiçeği yapmaya çalıştı. Yarışmada birinciliği 82 puanla Mehmet Bener ve Emre Özmen ikilisi kazandı.

'EN ÇOK KIRMIZI GÜL SATILIYOR'

TÇB Başkanı İsmail Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de en çok tercih edilen çiçeğin kırmızı gül olduğunu belirterek, "Her sene en çok aşkı ifade eden kırmızı gül satılıyor. En çok tercih sebebi, sevgiliye gitmesi. Birden fazla çok gönderim sebebi var. Özür dileme, gönlünü alma, kalbinin onda olduğunu söyleme. Renk tonlarına göre de gülün renkleri değişiyor. Özellikle kırmızı aşkı ifade ediyor, beyaz sadeliği ifade ediyor, beyaz 'gönlüm sende' diyor, sarı gül sıcak sevgiyi ifade ediyor. Mavi gül de büyük ilahi aşk diyoruz. O daha ziyade az ama nadide oluyor" dedi.

'DİĞER ÇİÇEKLER GÜLÜ YAKALAYAMAZ'

Kırmızı gülün satışının özellikle Sevgililer Günü'nde üst seviyeye çıktığını vurgulayan İsmail Başaran, "Kırmızı gülden vazgeçilmiyor Sevgililer Günü'nde. Çünkü birden fazla gönderildiği için diğer çiçekler onu yakalayamaz. 101 gül gönderiyor, 1001 gül gönderiyor. Defalarca yüzlerce gül göndererek gülleri yollarına seriyorlar. Aynı zamanda helikopterle yapraklarını üstüne atıyorlar artık" diye konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE İÇİN İNDİRİM

TÇB olarak hükümetin enflasyonla mücadelesine destek verdiklerini de vurgulayan İsmail Başaran, şöyle dedi:

"Çiçekçilik sektörü ekonomideki krizden etkilense de biz enflasyonla mücadelede ürünlerde indirim yaparak bu geçiş sürecini sancılı olsa da atlatmaya çalışıyoruz. Enflasyon indiriminde devletimize biz de destek verdik. cicekfilosu.com üzerinden TÇB olarak tüm müşterilerimize, tüm alışverişlerinde, 81 ilimizde online satışımızda kayıtsız şartsız yüzde 10 indirim yapıyoruz."