Türkiye'de en çok Fox TV'ye en az A Haber'e güveniliyor

Rapora göre Türkiye’de hükümet yanlısı medya kuruluşlarına güven düşük.Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü 2020 Dijital Haber Raporu’nu yayınladı. 40 farklı ülkede dijital haber takibi alışkanlıklarını inceleyen rapor Türkiye özelinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Rapora göre yaklaşık 83 milyon nüfuslu Türkiye’de internete girme oranı yüzde 83. Kentleşmiş bölgelerde internet üzerinden haber takibi oldukça yaygın ancak televizyon başlıca haber kaynağı olmayı sürdürüyor. Basılı gazeteler uluslararası standartlara göre halen okunuyor ancak gazete kullanımında düşüş görülüyor.

Hükümet yanlısı medyaya güven az

Rapora göre Türkiye’de haber kaynağı olarak en güvenilir kanallar Fox ve NTV. Gazeteler arasında ise Sözcü ve Cumhuriyet vatandaşın en güvendiği haber kaynakları olarak öne çıkıyor. Güven sıralamasında en altta yer alan haber kaynakları ise sırasıyla A Haber, Sabah ve Odatv.

Türkiye’nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nın haberlerine güvendiğini söyleyen kesimin oranı yüzde 65 olurken, yüzde 27’lik bir kesim ise AA’nın haberlerine güvenmiyor.