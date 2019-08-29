HABER

Türkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:20 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 8 ayında yakalanan toplam 235 bin göçmenden 68 binle en çoğu, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı olan Edirne'de yakalandı.

Türkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 8 ayında yakalanan toplam 235 bin göçmenden 68 binle en çoğu, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı olan Edirne'de yakalandı.
Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmen sayısının, yüzde 70 artarak, 40 binden 68 bine çıktığını belirten Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.
Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu güzergahlarından biri Edirne. Türkiye genelinde deniz ve kara yolu kullanıp Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 68 bin göçmen güvenlik güçleri tarafından Edirne'de yakalandı. Yakalanan göçmenlerin yüzde 40'ını kadın ve çocuklar oluştururken bu sayının geçtiğimiz yıla göre 40 binden 68 bine çıkarak yüzde 70 arttığı görüldü. Yakalanan göçmenlerin yasa dışı olarak en yoğun kaçış güzergahlarının Yunanistan sınırı olduğu belirtilen listede en çok Afganistan, Pakistan ve Suriyeli düzensiz göçmenler yer alıyor.
'YÜZDE 70 ARTIŞ VAR'
Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, yakalanan göçmenlerin geçtiğimi yılın ilk 8 ayına göre 40 binden 68'bine çıkarak yüzde 70 arttığını belirterek, "Ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya göç sağanağı altında. Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.
'HER 3 GÖÇMENDEN BİRİ EDİRNE'DE YAKALANIYOR'
Türkiye'de yakalanan her 3 göçmenden birinin Edirne'de yakalandığına dikkat çeken Aşılıoğlu, "Türkiye genelinde yakalanan her üç göçmenden biri Edirne'de yakalanmaktadır. Her göçmen tek tek incelenmekte olup bakanlığımızın talimat verdiği diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk etmekteyiz. En fazla göçmen uyruk olarak bakacak olursak Afganistan ve Pakistan'dır. Bu göçlerin yüzde 80'i savaş ve yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Her göçmenin durumunu ayrı ayrı değerlendirip, yapılan mülakatlarla göçmenlere gerek ikamet izni verip, uluslararası koruma statüsüne dahil ederek elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz. Savaştan kaçarak gelenler bizim yönetim anlayışımıza göre daha önde. Kadın ve çocuklar bizim hassas tarafımız, onlara ayrı bir özen gösteriyoruz. Yüzde 40 oranında kadın-çocuk göçmenle karşı karşıyayız. Edirne göç idaresi olarak kanunun bize verdiği yetkilerle işlemleri yürütmekteyiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandıTürkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandıTürkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandıTürkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandı

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Asansöre bırakılan paketten patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktıAsansöre bırakılan paketten patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı
Film gibi kazaFilm gibi kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.