Türkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 8 ayında yakalanan toplam 235 bin göçmenden 68 binle en çoğu, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı olan Edirne'de yakalandı.

Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmen sayısının, yüzde 70 artarak, 40 binden 68 bine çıktığını belirten Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu güzergahlarından biri Edirne. Türkiye genelinde deniz ve kara yolu kullanıp Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 68 bin göçmen güvenlik güçleri tarafından Edirne'de yakalandı. Yakalanan göçmenlerin yüzde 40'ını kadın ve çocuklar oluştururken bu sayının geçtiğimiz yıla göre 40 binden 68 bine çıkarak yüzde 70 arttığı görüldü. Yakalanan göçmenlerin yasa dışı olarak en yoğun kaçış güzergahlarının Yunanistan sınırı olduğu belirtilen listede en çok Afganistan, Pakistan ve Suriyeli düzensiz göçmenler yer alıyor.

'YÜZDE 70 ARTIŞ VAR'

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, yakalanan göçmenlerin geçtiğimi yılın ilk 8 ayına göre 40 binden 68'bine çıkarak yüzde 70 arttığını belirterek, "Ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya göç sağanağı altında. Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.

'HER 3 GÖÇMENDEN BİRİ EDİRNE'DE YAKALANIYOR'

Türkiye'de yakalanan her 3 göçmenden birinin Edirne'de yakalandığına dikkat çeken Aşılıoğlu, "Türkiye genelinde yakalanan her üç göçmenden biri Edirne'de yakalanmaktadır. Her göçmen tek tek incelenmekte olup bakanlığımızın talimat verdiği diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk etmekteyiz. En fazla göçmen uyruk olarak bakacak olursak Afganistan ve Pakistan'dır. Bu göçlerin yüzde 80'i savaş ve yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Her göçmenin durumunu ayrı ayrı değerlendirip, yapılan mülakatlarla göçmenlere gerek ikamet izni verip, uluslararası koruma statüsüne dahil ederek elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz. Savaştan kaçarak gelenler bizim yönetim anlayışımıza göre daha önde. Kadın ve çocuklar bizim hassas tarafımız, onlara ayrı bir özen gösteriyoruz. Yüzde 40 oranında kadın-çocuk göçmenle karşı karşıyayız. Edirne göç idaresi olarak kanunun bize verdiği yetkilerle işlemleri yürütmekteyiz" diye konuştu.